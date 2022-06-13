"Укргазбанк" взяв кредит рефінансування на 3 мільярди під 27% річних

Державний "Укргазбанк" на тендері з надання кредитів рефінансування терміном на рік, що відбувся 10 червня, залучив 3 млрд грн під заставу пулу активів.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ) про кредити рефінансування, надані на строк понад 30 днів.

Загалом на тендері 10 червня Нацбанк надав кредити рефінансування на загальну суму 3,83 млрд грн двом банкам під 27% річних.

Як повідомлялося, державний "Укрексімбанк" на тендері з надання кредитів рефінансування 27 травня залучив 5,5 млрд грн під заставу пулу активів.



