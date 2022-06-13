Німеччина тимчасово відновила прикордонний контроль

На кордонах ФРН запровадили тимчасовий контроль через наближення 48-го самміту "Групи семи" ("Велика семерка", G7), який має відбутися з 26 по 28 червня в замку Ельмау (федеральна земля Баварія).

Як пояснили в поліції Німеччини, відновлення контролю має запобігти проникненню до Німеччини іноземців, схильних до насильства, повідомляє Deutsche Welle.

У Міністерстві внутрішніх справ країни додали, що перевірки проводяться не лише на автотрасах, а й на дорогах місцевого значення, а також у поїздах.

Перевірки планується проводити до 3 липня.

На кордоні Німеччини та Австрії заходи контролю діють з осені 2015 року – у відповідь на приплив великої кількості біженців.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрман 11 червня наголосив: "Ми повинні зробити все, щоб із самого початку запобігти безчинствам організаторів заворушень та інших поборників хаосу".

Німеччина у 2022 році головує у "великій сімці", до складу якої входять також Великобританія, Італія, Канада, США, Франція та Японія.