В Україні зареєстровано 103 тисячі земельних угод з початку роботи ринку. ІНФОГРАФІКА

Станом на 12 червня в Україні укладено 103,19 тис. угод в рамках ринку землі.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 534 нотаріусів. Всього заяв – 6 209, із них погоджено 5 464, відмову отримали 741, у черзі – 4.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Серед регіонів-лідерів за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини, – Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Кіровоградщина та Полтавщина.

1 липня 2021 в Україні офіційно стартував ринок землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання щодо продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

Як повідомлялося, Верховна Рада на час воєнного стану в умовах військової агресії РФ спростила доступ українських аграріїв до оренди земельних ділянок приватної, комунальної та державної форми власності, а також дерегулювала деякі форми відносин між с/г виробниками та державою.