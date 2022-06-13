Німеччина витратить мільярди євро на порятунок колишньої компанії "Газпрому", – Bloomberg

Уряд Німеччини готується виділити мільярди євро на порятунок колишньої дочірньої компанії російського "Газпрому", яку зараз контролює Федеральна мережева агенція ФРН (BNetzA).

Як повідомляє Bloomberg, рішення про виділення коштів для Gazprom Germania GmbH може бути прийняте вже цього тижня.

За даними джерел агентства, німецький державний банк KfW Group, як очікується, надасть позику компанії на суму від 5 мільярдів євро до 10 мільярдів євро, однак остаточного рішення з цього приводу наразі не ухвалено.

Ці кошти мають допомогти стабілізувати фінансовий стан компанії та забезпечити імпорт газу після того, як Росія припинила постачання газу для Gazprom Germania. Цей крок змусив компанію купувати на спотовому ринку частину енергії, яку вона постачає своїм клієнтам, сплачуючи більш високі ціни.

Gazprom Germania володіє кількома газовими сховищами в Німеччині, включаючи найбільше в країні. Вона також володіє компанією Wingas GmbH, яка постачає газ основним промисловим споживачам у країні. Компанія має роздрібний бізнес, який забезпечував п’яту частину комерційного ринку газу у Великій Британії в 2020 році, торгове відділення в Лондоні та бізнес, пов'язаний з імпортом зрідженого природного газу.

Як повідомлялося, на початку квітня Міністерство економіки ФРН розпорядилося передати холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства (BNetzA). Поки що термін дії рішення – до 30 вересня поточного року.