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Кабмін заборонив експорт українського вугілля та газу

Новини БізнесЦензор Енергетика

уголь

Кабінет міністрів встановив нульові квоти на експорт мазуту, вугілля (крім коксівного) та газу природного українського походження.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №666 від 10 червня оприлюднена на офіційному урядовому порталі та набула чинності.

Нагадаємо, у травні енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова почав експорт вугілля до Польщі. Загалом ДТЕК планував відвантажувати до Польщі приблизно 100-150 тис. тонн на місяць – той обсяг, який залишається після забезпечення своїх ТЕС та інших споживачів.

Автор: Михайло Орлюк
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Ну, как бы всем низзя - но своим же можно? ))))
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13.06.2022 20:32 Відповісти
Так а що там з собівартістю видобутку газу, нафти та вугілля? Хто на цьому наживається?
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13.06.2022 23:58 Відповісти
не знаю, хто там наживається, але точно не на мені. Після обрання Зе вишкребка ************, терміново накрив кришу свого будинку сонячними панелями, та встановив котел на дрова. Зараз на етапі заготовки дров, 70% від річних потреб вже лежить дома.
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14.06.2022 08:50 Відповісти
Ага, уже заборонили постановою КМУ, а може краще від"єднати злодійсько олігархічні труби від газпромівської труби, які від наших українських родовищ більше 15 років качають газ в Європу, ділять спільно з рашистами мільярди, а очільник Нафтогазу Вітренко сподівається на 8млрд. доларів щоб закупити для України газ на зиму. Цирк на дроті, країна дураків. А коли народ прозріє, тоді газ українського видобутку буде коштувати по 5грн. з усіма накрутками, податками і нормальною рентабельністю.... Але так не вигідно великим злодіям, які десятками років сидять на газових родовищах, вони придумали всі ці "євро схеми" щоб грабувати Україну, ніякі кабміни, суди не заборонять злочевським, онищенкам, пінчукам, фірташам, коломойським і т.д., качати газ в Європу, бо вони вже мають свої партії, своїх депутатів, вони створили таку квазі державу у державі, з якої годують відкатами тисячі чиновників різного рівня. А що коли труби перекрити???? І не потрібно постанов КМУ. І буде в Україні газ, і не потрібно буде купляти... А щодо вугілля..., то його ганяли з шахт львівсько-волинського басейну в Румунію і Молдову "злодії в законі" з депутатськими мандатами ще з кінця 90-х років, так нагромаджували стартовий мільярдний капітал різні фінансові групи (типу Континіум і ін. лтд,) на які купляли заводи, пароходи, яхти. Уже не кажу за ДТЕК Ахметова, там свої схеми, згадайте ще холдинг ІСД (індустріальний сою донбасу) .... А вони постанову прийняли .... Та у нас війна.!!!!!!
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14.06.2022 08:41 Відповісти
Про які обсяги видобутку з українських родовищ йдеться?
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14.06.2022 12:13 Відповісти
Десь читав , що для облаштування газової свердловини в Україні виробляється 40% оснастки і матеріалів , а 60 % треба купувати , за валюту , там. Якщо не можна експортувати , то де взяти валюту ? Нема валюти - нема свердловин - нема газу. Може і не так , але уряд вже показав себе , регулюючи ціну на моторне паливо , заборонив підвищувати ціни - паливо на АЗС пропало.
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14.06.2022 11:26 Відповісти
 
 