Кабмін заборонив експорт українського вугілля та газу

Кабінет міністрів встановив нульові квоти на експорт мазуту, вугілля (крім коксівного) та газу природного українського походження.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №666 від 10 червня оприлюднена на офіційному урядовому порталі та набула чинності.

Нагадаємо, у травні енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова почав експорт вугілля до Польщі. Загалом ДТЕК планував відвантажувати до Польщі приблизно 100-150 тис. тонн на місяць – той обсяг, який залишається після забезпечення своїх ТЕС та інших споживачів.



