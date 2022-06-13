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Кабмін заборонив експорт українського вугілля та газу
Новини БізнесЦензор Енергетика
Кабінет міністрів встановив нульові квоти на експорт мазуту, вугілля (крім коксівного) та газу природного українського походження.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №666 від 10 червня оприлюднена на офіційному урядовому порталі та набула чинності.
Нагадаємо, у травні енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова почав експорт вугілля до Польщі. Загалом ДТЕК планував відвантажувати до Польщі приблизно 100-150 тис. тонн на місяць – той обсяг, який залишається після забезпечення своїх ТЕС та інших споживачів.
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