Ціни на пальне в Латвії за рік зросли більш ніж на 50%

У Латвії вартість автомобільного пального продовжує зростати, у річному вираженні ціни вже зросли більш ніж у півтора раза.

Про це повідомляє RuBaltic, передає enkorr.

За даними статистичного відомства країни на травень, вартість дизеля у річному вираженні на АЗС країни піднялася на 57,6%. Ціни на бензин зросли дещо менше – на 44,9%. Автомобільний газ підскочив у ціні майже на третину (29,1%).

Так, наприкінці минулого місяця літр 95 бензину можна було купити на АЗС за 1,987 євро. Рік тому він коштував 1,297 євро. Літр дизельного пального 31 травня 2022 року коштував 1,877 євро, а у травні 2021 року – 1,197 євро.

У середньому вартість пального у Латвії за рік піднялася на 51,1%.

Раніше повідомлялося, що США зафіксували найвищу ціну на бензин за всю свою історію.