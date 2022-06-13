"Енергоатом" домовляється про експорт електроенергії до Польщі

"Енергоатом" веде перемовини про початок експорту електроенергії до Польщі. Експорт у великих обсягах електроенергії в Європу стане можливим через рік-півтора.

Про це повідомив президент "Енергоатому" Петро Котін в інтерв'ю LIGA.net.

За даними Котіна, "Енергоатом" уже сьогодні може експортували за довгостроковими контрактами 2000-2500 МВт. Зараз багато потужностей компанії стоять у резерві.

"Ми вже ведемо перемовини, щоб розпочати експорт електроенергії до Польщі. Лінія, яка з’єднує Хмельницьку АЕС із Польщею, дозволяє нам відправляти туди електроенергію під напругою 750 кВ. Польща наполягає на пониженні класу напруги цієї лінії до 400 кВ", – розповів Котін.

І хоча для України, за його словами, пониження класу вказаної лінії невигідне, оскільки суттєво зменшує її пропускну здатність, та якщо іншого варіанту немає, то українська сторона, швидше за все, погодиться.

"Це потребує великого обсягу додаткових робіт та устаткування – як із нашої, так і з польської сторони", – зазначив Котін.

Тож він припускає, що початок експорту електроенергії у великих обсягах в Польщу стане можливим лише за рік-півтора.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" 4 червня розпочав постачання української електроенергії до Молдови.

Як повідомлялося, раніше європейська система ENTSO-E погодила поетапне розширення експорту української електроенергії в Європу.

Нагадаємо, із 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.