За час воєнного стану підприємці отримали "пільгових" кредитів на 35 мільярдів

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 600 пільгових кредитів на загальну суму 1,76 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 528 кредитних договорів на суму 857 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Усього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва станом на 13 червня 2022 року отримали від уповноважених банків 44 025 кредитів на загальну суму 124,81 млрд грн, з яких 27 787 – банками державного сектору економіки на загальну суму 47,07 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у межах Програми укладено 9 203 кредитні договори на загальну суму 35,19 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 7 311 кредитних договорів на суму 20,43 млрд грн), із яких:

0,31 млрд грн – на інвестиційні цілі;

3,63 млрд грн – як антикризові кредити;

2,69 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

19,22 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

9,32 млрд грн – антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.