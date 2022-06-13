В Україні за три місяці війни зареєстровано більше 31 тисячі підприємств

За три місяці війни в Україні було зареєстровано 31 266 підприємств, з яких 26 386 українців стали ФОПами.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Як повідомляється, в лідерах – комп'ютерне програмування.

Найбільше нових підприємств було зареєстровано у Львівській, Дніпропетровській областях та Києві.

Найпопулярніші сектори, у яких найчастіше реєструвалися нові ФОПи:

комп'ютерне програмування;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Також українські компанії активно користуються програмою підтримки з релокації бізнесу. Заявку на релокацію бізнесу подали вже 1568 підприємств, 503 з яких вже переїжджають.