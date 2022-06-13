США зафіксували найвищу ціну на бензин за всю свою історію

Американська автомобільна асоціація (ААА) повідомила, що середня ціна бензину преміум-класу в США вперше за всю історію перевищила $5 за галон (3,8 літри).

Про це пише агентство France Press, передає Голос Америки.

"Рік тому середня ціна галону бензину у США становила $3,07; з того часу його вартість зросла на 62%. Хоча жителі європейських країн уже давно звикли платити набагато більше на автозаправках, податки на бензин у США нижчі, тому американці шоковані таким різким зростанням цін", – пише видання.

Підвищення цін на пальне слідує за неухильним зростанням цін на нафту, які різко впали в перші дні пандемії COVID-19 через падіння попиту, але знову зросли в міру відновлення світової економічної активності. Ціни на нафту ще більше підскочили після того, як російські війська вторглися в Україну наприкінці лютого, у зв'язку з чим проти Росії – великого виробника нафти – було введено широкомасштабні санкції.

Наразі барель сирої нафти продається в Лондоні та Нью-Йорку за ціною понад $120.

Згідно з урядовими даними, загальні ціни на енергоносії в США у травні зросли майже на 35% вище порівняно з тим самим місяцем у 2021 році. Це сприяло загальному зростанню споживчих цін у США, які у травні підскочили на 8,6% порівняно з тим самим періодом минулого року, що стало рекордним зростанням за останні 40 років.

У міру наближення сезону літніх відпусток американці, багато з яких віддають перевагу великим автомобілям, що споживають багато бензину, можуть очікувати подальшого зростання цін на енергоносії. Це вплине на споживачів, які вже зіткнулися з підвищенням цін на продукти харчування (зростання на 10,1% у травні), оренду житла, автомобілі та медичні послуги.