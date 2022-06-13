Економіка України ще не готова до повернення плаваючого курсу гривні, – НБУ

Економіка України ще не готова до повернення плаваючого курсоутворення.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України за результатами дискусії членів Комітету з монетарної політики щодо рівня облікової ставки.

"Курсова стабільність залишається безальтернативним номінальним якорем для очікувань, механізмом субсидіювання критичного імпорту і відповідно – головним інструментом стримування інфляційного тиску та підтримання стійкості фінансової системи. Зокрема, завдяки фіксації курсу гривні для критичного імпорту інфляційний розвиток залишається контрольованим", – сказано в повідомленні.

Як зазначили члени Комісії, економіка ще не готова до повернення плаваючого курсоутворення. Для цього мають скластися відповідні макроекономічні передумови.

"Зокрема, має зрости здатність валютного ринку до самозбалансування. В іншому випадку корекція офіційного курсу лише створить зайві шоки для економічних агентів, погіршить очікування, змінить масштаб цін у країні на відповідний відсоток, проте тиск на гривню і на міжнародні резерви збережеться. Це, зокрема, пов’язано із поступовою заміною початкового психологічного шоку від війни економічною логікою ухвалення рішень населенням, імпортерами та експортерами", – зазначено в повідомленні НБУ.

Зауважується, що на тлі поступового погіршення інфляційних очікувань реальна дохідність за інструментами в національній валюті, передусім за депозитами та ОВДП, набуває все більш від'ємних значень, що стимулює населення та бізнес захищати заощадження, зокрема, через купівлю валюти та імпортних товарів. А це посилює доларизацію економіки та спричиняє виведення заощаджень із фінансової системи.

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Натомість при наявному попиті на валюту її пропозиція залишається стриманою, незважаючи на поступове розширення та відновлення експорту.

Тому чистий продаж валюти Національним банком у травні для покриття зростаючого дефіциту валюти становив $3,4 млрд, що суттєво перевищує березневі та квітневі обсяги ($1,8 млрд та $2,2 млрд відповідно).

Попри достатність поточного рівня міжнародних резервів для підтримки фіксованого курсу, цей запас міцності не є безмежним, особливо в умовах тривалої війни. Надходження міжнародної фінансової допомоги неритмічні, їх поточний обсяг не покриває усіх потреб військового часу.

"За таких умов НБУ має повернутися до активної процентної політики та відновити привабливість гривневих активів як інструментів інвестицій та заощаджень. Поряд із заходами, спрямованими на посилення конкуренції на готівковому сегменті валютного ринку та зниження непродуктивних відпливів капіталу з країни, це сприятиме збалансуванню попиту та пропозиції на валютному ринку, зменшить потребу в масштабних інтервенціях з боку Національного банку, а відповідно – знизить ризики розгортання валютної кризи та втрати контролю над інфляцією", – додали в НБУ.

Як повідомлялося, на початку березня голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що Національний банк з метою підвищення стабільності на валютному ринку розглядає можливості для повернення плаваючого курсу гривні. Однак згодом він запевнив, що Нацбанк планує й надалі утримувати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/$, оскільки наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків.

На початку червня повідомлялося, що Національний банк України наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні.