Ferrexpo Жеваго зменшить виробництво через обмеженість можливостей для експорту

Зареєстрована у Великій Британії компанія Ferrexpo plc, що контролює в Україні Полтавський та Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (ПГЗК та ЄГОК), зменшить виробництво через неможливість налагодити повноцінний експорт залізорудної сировини внаслідок блокування Росією українських портів.

Як повідомили в компанії, у січні-травні 2022 року Ferrexpo зменшила виробництво котунів на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 4,4 млн тонн, передусім через логістичні проблеми, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому в березні, квітні та травні група наростила обсяг залізорудної продукції на складах підприємства на 0,4 млн тонн, які згодом вона намагатиметься зменшити у випадку ослаблення логістичних обмежень.

Повідомляється також, що останнім часом Ferrexpo рекордно збільшила продажі на європейські ринки на тлі падіння російської залізорудної сировини (ЗРС) до Європи.

Проте внаслідок пошкодження інфраструктури та збільшення запасів залізорудних котунів група знизить виробництво на певний період часу, доки не буде погоджено альтернативний маршрут логістики, а також не буде знову відкрито пошкоджену та заблоковану логістику через Чорне море.

Компанія уточнює, що в умовах блокади портів на Чорному морі групі довелося перенаправити всі свої продажі на європейські ринки через залізничну мережу України та через баржі. Однак вторгнення Росії в Україну призводить до періодичних порушень роботи залізничної мережі по всій країні, зокрема в напрямку дунайських портів.

"У світлі новин, оголошених сьогодні, ми знижуємо наш короткостроковий виробничий графік на літні місяці і збільшимо виробництво, як тільки буде більше ясності щодо логістики. Поступове відкриття нашого доступу до морських перевезень є позитивним моментом для групи, і ми приділятимемо цим зусиллям пріоритетне увагу, оскільки ми розуміємо важливість відновлення зв'язку із цим сегментом нашого клієнтського портфеля", – зазначив генеральний директор Ferrexpo Джим Норт.

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Як повідомлялося, рада директорів Ferrexpo планує на зборах 15 червня затвердити остаточні дивіденди за 2021 рік у розмірі 6,6 цента CIF на акцію порівняно з 13,2 цента на акцію минулого року.

Компанія вказує, що у разі схвалення акціонерами загальна сума дивідендів, виплачених за 2021 рік, становитиме 52,8 цента на акцію, тоді як у 2020 році – 85,8 цента, а остаточний дивіденд буде виплачено 4 липня 2022 року акціонерам, що реєстрували на кінець робочого дня 17 червня 2022 року.

Ferrexpo у 2021 році збільшила чистий прибуток на 37,1% – до $870,99 млн при зростанні виручки на 48,1% – до $2,52 млрд.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Еристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго – 50,3% акцій.