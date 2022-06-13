"Укренерго" за тиждень відновило роботу шести повітряних ліній електропередач

"Укренерго" за минулий тиждень повернуло в роботу у центральному та східному регіонах шість повітряних ліній електропередач 330 кВ.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Водночас на деокупованих територіях відновлено роботу майже всіх магістральних електромереж. Ми продовжуємо підвищувати надійність електроживлення споживачів різних регіонів України", – сказано в повідомленні.

Також аварійно-відновлювальні бригади працюють на підстанції та повітряній лінії 750 кВ в центральному регіоні. На підстанції закінчено один з етапів ремонту розподільчого обладнання, на високовольтній лінії відновлюються пошкоджені ділянки проводу.

На сході на підстанції 330 кВ відновлено один з автотрансформаторів. Одночасно на підстанції 330 кВ на південному сході проводяться роботи по відновленню устаткування 6 кВ.

Усі види електростанцій працюють згідно з графіком та командами диспетчера. Енергосистема України продовжує працювати з європейською мережею ENTSO-E. Частота на рівні 50 Гц.

Як повідомлялося, раніше ENTSO-E погодило поетапне розширення експорту української електроенергії в Європу.

Нагадаємо, із 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.