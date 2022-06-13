Україна цьогоріч збере орієнтовно 65 мільйонів тонн урожаю, – Мінагрополітики

Урожай зернових культур у 2022 році в Україні становитиме орієнтовно 65 млн тонн, зокрема до 50 млн тонн зернових та 15-15,3 млн тонн олійних культур.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.



"Можливо, близько 48-50 млн тонн зернових у сумі. Звичайно, це менше, ніж у попередні роки, коли ми звикли до 60-75-85 млн тонн, але якщо взяти десятирічну історію, коли в нас було 40-45 млн, то це не є критичним", – зазначив він.



Висоцький уточнив, що врожай кукурудзи цього сезону очікується у розмірі близько 24 млн тонн, 18-20 млн тонн пшениці, а ячменю – орієнтовно 5 млн тонн.



За даними заступника міністра, також очікується виробництво близько 10 млн тонн соняшника, 2,5-2,8 млн тонн сої і близько 2,5 млн тонн озимого ріпаку.



"Це середні показники, дивлячись на середньостатистичні показники минулих років, і коригуватимемо їх за фактом збирання врожаю", – уточнив він.

Як повідомлялося, у травні представниця Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Вікторія Михальчук заявляла, що в Україні можуть не зібрати або не виростити принаймні 20% урожаю.