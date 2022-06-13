Перша партія української кукурудзи прибула до Іспанії новим морським шляхом

У понеділок, 13 червня, судно з 18 тис. тонн української кукурудзи прибуло до порту Ла-Корунья на північному заході Іспанії.

Про це повідомляє CNN.

За даними регіональних виробників кормів для тварин із організації Agafac, корабель використав новий морський маршрут, який був прокладений у Балтійському для уникнення блокади РФ українських портів в Чорному морі.

Зазначається, що це перша партія українських зернових, яка прибула до Іспанії цим новим морським шляхом.

"Це невелика кількість кукурудзи, але вона свідчить про відновлення можливості імпортувати з України", – повідомив директор Agafac Бруно Бід.

За даними групи Agafac, що українську кукурудзу вивозять із західних регіонів України вантажівками до Польщі та Румунії. Партію, яка прибула до Іспанії, завантажили на судно в польському порту Свіноуйсьце у Балтійському морі.

Вантажне судно Alppila має бути розвантажене до вівторка.

Як раніше повідомив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік, Україна організувала два маршрути для експорту зерна – через Польщу та Румунію. Крім того, за його словами, Україна веде переговори з країнами Балтії про створення третього коридору для експорту продовольства.