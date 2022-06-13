Офіційний статус в Європі отримали 3,2 мільйона українських біженців, – ООН

Статус тимчасового захисту або аналогічний в країнах Європи станом на 9 червня отримали 3,21 мільйона українських біженців.

Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), передає Інтерфакс-Україна.

Порівняно з даними від 1 червня, їх кількість зросла майже на 300 тисяч, переважно, внаслідок оновлення даних про українських біженців у Німеччині.

Згідно з даними національних урядів, найбільше біженців з офіційним статусом тимчасового захисту в Польщі – 1,15 млн. Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України склала відповідно 565,82 тис. та 366,49 тис.

При цьому УВКБ ООН посилаючись на дані уряду, вказує, що загалом у Німеччині, де українцям дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, зафіксовано 780 тис. біженців з України. Отже, виходячи з поданих даних, значна частина з них ще не зверталася за статусом тимчасового захисту у цій країні.

У Чехії ж за статусом захисту звернулися майже всі, хто прибув – 366,49 тис. із 366,63 тис.

Крім Польщі, Чехії та Німеччини понад 50 тис. біженців з України зареєструвалися для отримання статусу тимчасового захисту в Італії (97,31 тис.), Іспанії (118,12 тис.), Словаччині (77,14 тис.), Австрії (69,76 тис.), Нідерландах (62,97 тис.), Литві (53,89 тис.) та Швейцарії (53,12 тис.).

Далі йдуть Бельгія – 45,3 тис., Франція – 43,3 тис. (дані від кінця квітня), Португалія – 41,45 тис., Швеція – 38 тис., Великобританія – 37,4 тис. (дані від початку травня) ), Ірландія – 33,15 тис. та Данія – 27,21 тис.

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту у Фінляндії – 24,46 тис., Латвії – 23,38 тис., Угорщині – 24,09 тис., Норвегії – 16,71 тис., Греції – 14, 89 тис., Хорватії – 13,76 тис. та на Кіпрі – 12,79 тис.

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ООН також вказала країни, в яких було зафіксовано біженців з України, однак немає даних про набуття ними статусу: Молдова – 86,25 тис., Туреччина – 145 тис., Грузія – 20,03 тис., Азербайджан – 5,06 тис. , Албанія – 1,48 тис., Північна Македонія – 1,1 тис., Боснія та Герцеговина – 0,36 тис. та Вірменія – 0,3 тис.

Окремо вказані Росія та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 136,24 тис. та 16,65 тис. осіб. В інформації ООН вказується, що в РФ зафіксовані всі, хто перетнув кордон, тоді як у Білорусі – менше половини. Дані про будь-який статус цих людей відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.