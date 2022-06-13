Рада відклала розгляд законопроєкту про повернення податків на імпорт, – депутат

Верховна Рада відклала розгляд урядового законопроєкту, який передбачає повернення оподаткування імпорту, а також скасування пільг при ввезенні автомобілів.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

"Голосування в Раді щодо законопроекту №7418 (скасування імпортних мит на товари та авто) цього тижня не буде. Але буде в червні", – написав депутат.

Як повідомлялося, минулого тижня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при ввезенні автомобілів.

Комітет також вніс у законопроєкт норму, яка надає Кабміну повноваження встановлювати пільгові мита на іноземних товари з країн, які прийняли аналогічне рішення щодо товарів українського експорту. Депутат додав, що Комітет рекомендував прийняти законопроєкт за основу та в цілому.

Планувалося, що парламент розгляне законопроєкт цього тижня.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.