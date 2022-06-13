Різке підвищення облікової ставки підтримали всі члени комітету Нацбанку з монетарної політики

Всі члени Комітету з монетарної політики Національного банку підтримали рішення про підвищення облікової ставки.

Про це свідчать результати дискусії членів Комітету, яка відбулася 1 червня, передає пресслужба регулятора.

При цьому більшість членів КМП висловилася за рішуче підвищення облікової ставки у червні: семеро – до 25%, двоє – до 24%. Ще один член Комітету пропонував підвищити ставку до 20%.

Водночас більшість членів Комітету очікують, що підвищення облікової ставки до 25% є останнім у цьому циклі, а надалі в міру поліпшення ситуації на фронті та в економіці НБУ зможе повернутися до пом’якшення монетарної політики.

При цьому кілька учасників дискусії зауважили, що в тривалішій перспективі варто бути готовими до сценарію значного припливу капіталу в Україну через надходження міжнародної допомоги, що стимулюватиме НБУ до швидкого зниження ставки.

"Натомість кілька інших членів КМП підкреслили, що невизначеність залишається високою, тож Національний банк має бути готовим рішуче застосувати всі наявні інструменти для забезпечення цінової та фінансової стабільності, зокрема (за необхідності) додатково підвищувати облікову ставку", – зазначається у повідомленні.

Вони також вказали, що обсяги та графік надходження міжнародної допомоги залишаються невизначеними.

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що означає рекордне підняття облікової ставки НБУ до 25%