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Суд арештував акції виробника мінеральної води "Моршинська" (оновлено)

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини Корупція

фридман

За клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора суд заарештував корпоративні права підприємств, які є одними з найбільших виробників мінеральної води на території України на загальну суму понад 53,4 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, йдеться про цінні папери та грошові кошти, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх.

"За даними слідства, російський олігарх із бізнесменами шляхом укладання правочинів із продажу корпоративних прав намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України), здійснюється детективами Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Нацполіції України.

В Офісі генпрокурора не уточнюють прізвище російського олігарха та назви компаній, корпоративні права яких заарештовано. Однак відомо, що найбільші виробники мінеральної води в Україні під брендами "Миргородська" та "Моршинська" належать компанії IDS Borjomi, підконтрольній "Альфа-груп" російського мільярдера Міхаіла Фрідмана та партнерів.

У пресслужбі БЕБ уточнили, що арештовано корпоративні права лише однієї компанії (цінні папери та грошові кошти, які є частками статутного капіталу підприємства), їй належить бренд мінеральної води, який у 2021 році оцінювали у понад 10 млрд грн.

За даними ЕП, йдеться про виробника вод "Моршинська".

Грузинський підрозділ компанії, який виробляє мінеральну воду під брендом "Боржомі", власники "Альфа-груп" запропонували передати уряду Грузії після того, як він призупинив роботу через санкції.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+11
НЕ ХВАТАЕТ ЗЛОСТИ НА ВЛАСТЬ.СУКИ УКРАИНСКУЮ ВОДУ,КОНТРОЛИРУЕТ МОРДОВСКИЙ УШЛЕПОК.
ЗАМЕТЬТЕ ВОДА ДОРОЖЕ ЧЕМ МОЛОКО
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13.06.2022 15:54
+9
А що, прокурори Арахамії і Єрмаку не підпорядковуються? Фрідман у них в черзі на отримання громадянства України. Чи це не той Фрідман? Ага, ето другое...
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13.06.2022 16:00
+4
А що, Арахамія охоронну грамоту Фрідману не видав? Мало запропонував?
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13.06.2022 18:32
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НЕ ХВАТАЕТ ЗЛОСТИ НА ВЛАСТЬ.СУКИ УКРАИНСКУЮ ВОДУ,КОНТРОЛИРУЕТ МОРДОВСКИЙ УШЛЕПОК.
ЗАМЕТЬТЕ ВОДА ДОРОЖЕ ЧЕМ МОЛОКО
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13.06.2022 15:54 Відповісти
воно взагалі то зі Львіва
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13.06.2022 17:43 Відповісти
Нічого подібного!
1л молока в Києві 25 грн

1,5 л Моршинської в Києві 16 грн.
Ціни супермаркетів
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13.06.2022 19:34 Відповісти
саме так - ціни супермаркетів. тільки молоко домашнє мені привозять у двір по 15 грн за літр, а миргородська-моршинська так як і в Києві. На базарі молоко звісно дорожче.
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14.06.2022 04:10 Відповісти
ну если молоко домашнее, так вы и воду домашнюю, из колодца, берите и сравнивайте. Не надо притягивать за уши.
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14.06.2022 10:06 Відповісти
А що, прокурори Арахамії і Єрмаку не підпорядковуються? Фрідман у них в черзі на отримання громадянства України. Чи це не той Фрідман? Ага, ето другое...
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13.06.2022 16:00 Відповісти
Колись пейсали, що власником був якийсь грузин, а коли помер, то спадкоємці продали бізнес Фрідману
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13.06.2022 16:00 Відповісти
Не "якийсь грузін" а Бадрі Патаркацищвілі, партнер та товариш Березовського. І Фрідман вже у Брезовського перекупив ту мінеральну воду, бо Патаркацищвілі напоїли полонієм в Лонодні ще в 2008-му.
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13.06.2022 17:15 Відповісти
а чим грузин Бадрі Патаркацищвілі не якийсь грузин ?
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13.06.2022 17:45 Відповісти
закінчення(швілі) вказує , що це не грузин, рівно так само, як і фрідман не єврей і не українець ,але з того ж роду, що (швілі)
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13.06.2022 20:30 Відповісти
швили - это второе по массовости фамильное окончание, означает "сын", и есть самым что ни на есть настоящим грузинским окончанием. Не надо тут притягивать за уши конспирологию. В Украине полно евреев с окончанием -енко, знаю лично целое семейство стопроцентных евреев с такой фамилией. Фридман тоже не еврейская фамилия, а немецкая.
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14.06.2022 10:23 Відповісти
А що, Арахамія охоронну грамоту Фрідману не видав? Мало запропонував?
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13.06.2022 18:32 Відповісти
московський свинорил продає українцям українську воду це "міерзость"
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13.06.2022 19:25 Відповісти
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13.06.2022 21:48 Відповісти
кого-то они мне напоминают...
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13.06.2022 22:22 Відповісти
А Киевстар? Не?
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14.06.2022 06:40 Відповісти
Похоже, арахамия сорвал джек-пот. Еще пару месяцев такой борьбы с российскими олигархами и он сможет выкупить пололвину своей Абхазии
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14.06.2022 08:21 Відповісти
аАльфаБанк.....чи то інше?
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14.06.2022 09:06 Відповісти
Половина всех газэнерго под рассеянами, зарегистрированными под различными офшорами и там не миллионы крутятся, а миллиарды.
А когда узнаете, в какой период эти продажи происходили...
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14.06.2022 10:21 Відповісти
 
 