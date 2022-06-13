БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1490 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
835 5
газ (7460) нафта (4372) Росія (11581)

РФ із початку повномасштабної війни заробила на енергоносіях 93 мільярди євро

Новини БізнесЦензор Енергетика

россия,флаг,прапор,росія

За перші 100 днів війни проти України Росія отримала від експорту викопних енергоносіїв дохід у розмірі 93 млрд євро.

Про це йдеться у доповіді зареєстрованого у Фінляндії Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), передає "Європейська правда".

Доповідь вийшла під назвою "Фінансування війни Путіна: імпорт викопного палива з Росії за перші 100 днів вторгнення".

За даними дослідження, ЄС залишається найбільшим покупцем російського газу та нафти – 61% російського експорту викопного палива, що становить 57 млрд євро.

З окремих держав найбільшим імпортером був Китай (12,6 млрд євро), на другому місці – Німеччина (12,1 млрд євро), на третьому – Італія (7,8 млрд євро).

зазначається, що обсяги імпорту в травні незначно впали, приблизно на 15% у порівнянні з часом до вторгнення, оскільки багато країн і фірм уникали поставок з Росії. Зменшення попиту та знижена ціна на російську нафту в травні обійшлися країні приблизно в 200 млн євро на день.

Однак збільшення попиту на викопні сировини призвело до несподіваного результату: середні експортні ціни Росії були в середньому на 60% вищими, ніж минулого року, навіть якщо вони були знижені до міжнародних цін.

Китай обігнав Німеччину як найбільший імпортер. Імпорт Китаю був по суті постійним, тоді як Німеччині вдалося помірно скоротити імпорт нафти з Росії.

Польща та США найбільше сприяли зменшенню доходів Росії. Литва, Фінляндія та Естонія досягли різкого відсоткового скорочення понад 50%.

У квітні-травні 68% поставок російської сирої нафти було здійснено суднами, що належать компаніям ЄС, Великобританії та Норвегії, причому лише грецькі танкери перевозили 43%. Що стосується поставок до Індії та Близького Сходу, то ця частка була ще вищою – 80%. 97% танкерів були застраховані лише в трьох країнах: Великобританії, Норвегії та Швеції.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
похєр їм ті санкції, там готові жити як в Північній Кореї лиш би мудрий вождь путін вів їх в світле майбутнє. 93 млрд євро при санкціях, ви серйозно вірите в їх дієвість???? а ми просимо мільярд на колінах і не дають
показати весь коментар
13.06.2022 12:40 Відповісти
нічого, санкцій багато не буває, щодо нас, нам не дають бо ми просимо. Якщо би ми пропонували би щось, що вигідно іншій стороні, нам би дали.
показати весь коментар
13.06.2022 14:55 Відповісти
Как северная корея они жить не будут. Чтобы их обложили как корею, нужно решение совбеза оон, а рашка применит вето. К тому же из статьи вы сами видите, их вполне себе поддерживают и германия и италия(заднеприводные барыги). В любом случае будет третий минск, на невыгодных для нас условиях. Сомневаюсь, что наша армия их выбьет из херсонской области. Рашисты шли по херсонской области не напрягаясь, а нам теперь нужно преодолеть все их линии обороны. Наше руководство просрало херсонскую область, теперь забываем о ней в составе Украины, к нам она уже не вернется. Нравится кому-то это или нет, это самый правдободобный прогноз на будущее. И еще...не считаясь с потерями, рано или поздно, рашисты выйдут на границы донецкой и луганской областей и тогда точно будет третий минск. И останемся мы у разбитого корыта. В нато нас не возьмут, в евросоюз (судя по реакции заднеприводных) также не возьмут. Ввп без трех областей существенно просядет, много людей в страну не вернется. Ядерного оружия у нас не будет. Рашка никуда не денется и твари, типа германии и франции тоже.
показати весь коментар
13.06.2022 13:29 Відповісти
русскіє йшли по Херсонській області не напружуючись, тепер обсираються до смерті там же і теж без напрягу. В ЄС не візьмуть. он Британія не в ЄС, тяжелєнько але нічого - небо не трісло. В НАТО не візьмуть, і що, прийдеться троха булками рухати і розраховувати тільки на себе, в цьому теж є свій плюс, якщо тільки не сидіти і не скиглити. Вийдуть рашисти на кордони Донецької і Луганської області, вони вже мало до Києву не заходили і що? Ядерної зброї у нас не буде. Не все ж можна ядерною зброєю вирішувати. Он росіяни теж так думали що головне ядерна дубіна. Багато людей в країну не повернеться, вони вже повертаються. ВВП без трьох областей просяде, ну ясне це війна, просяде, бувало і гірше, а я знаю рецепт як цей ВВП підняти і ми всі знаємо. Висновок: біля розбитого корита залишаються тільки скиглії, яким шмарклі розмазувати по клаві приємніше ніж підняти сраку і щось корисне зробити для себе і країни.
показати весь коментар
13.06.2022 15:03 Відповісти
Ну тебе, Василий, там конечно виднее, сидя в Польше. Главное, что ты такой весь терминатор из себя и сопли не размазываешь. Гордимся тобой.
показати весь коментар
14.06.2022 13:30 Відповісти
 
 