Єврооблігації України за тиждень подешевшали ще на 4,5%

Котирування українських єврооблігацій дешевшають уже третій тиждень. За останні сім днів вони знизилися ще в середньому на 4,5%.

За інформацією Bloomberg, найменше знизилися в ціні найкоротші папери з погашенням у вересні цього року – на 0,4% – до 69,6% від номіналу, однак через близькість терміну погашення ставка за ними зросла до 190,3 % річних проти 171% річних тижнем раніше, передає Інтерфакс-Україна.



Котирування паперів із погашенням у 2023-2025 роках впали за тиждень на 2,7-3,6%, у 2025-2029 роках – на 4,4-6,9%, а "найдовших", з погашенням у 2032-2033 роках – на 3,5-4,4 в.п.



Зокрема, на кінець минулого тижня єврооблігації з погашенням у вересні 2023 року котирувалися за ставкою 97,7% річних, у вересні 2024-го – 64,2% річних, у 2025-му – 49,5%, у 2026 році – 39 6%.



Ставки за паперами із погашенням у 2027-2029 роках зросли до 34,7-29,6%, а "найдовшими" з погашенням у 2032-2033 роках – до 25,5-25%.



Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 44,7%, у 2030 році – 23,9%, що відповідно на 2,6 в.п. та 1,1 в.п. вище за показники на кінець минулого тижня.



Ціна ВВП-варрантів, яка в середині позаминулого тижня підтяглася ближче до максимуму з початку війни – 38,8% від номіналу (порівняно з 60% перед війною), минулого тижня завершила на позначці близько 36,3% номіналу.