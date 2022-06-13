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Українська ІТ-армія за тиждень атакувала понад 450 російських ресурсів

Новини БізнесЦензор IT

хакер,дані

Із 6 до 12 червня українська ІТ-армія атакувала понад 450 російських онлайн-ресурсів.

Про це поідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, через DDoS-атаки було зупинено роботу деяких сайтів державних установ РФ. Також тривалий час була недоступна інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору.

"У росіян виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу "Мои Документы". У Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак", – додали в Мінцифри.

Крім того, було атаковані ще більше російських ЗМІ.

Як повідомлялося, з 30 травня до 5 червня українська ІТ-армія атакувала близько 600 російських онлайн-ресурсів. Із початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 3 червня українська IT-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів.

Автор: Юлiя Недашківська
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