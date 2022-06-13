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Українські аграрії за час війни втратили понад 2,2 тисячі одиниць сільгосптехніки

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врожай,аграрії

Із початку російського вторгнення 24 лютого і станом на 8 червня фермери із семи постраждалих від війни областей України втратили 2281 одиницю сільгосптехніки.

Про повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики і продовольства України у відповідь на запит Lb.ua.

Зокрема йдеться про аграріїв з Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини.

"Станом на 8 червня маємо інформацію від сільгосптоваровиробників із 7 областей України про викрадену, знищену, пошкоджену сільськогосподарську техніку та обладнання в наслідок воєнних дій на території України. Загальні втрати склали 2281 одиницю техніки та обладнання", – зазначили в міністерстві.

Водночас у пресслужбі уточнили, що реальне число може бути більше, оскільки повідомлення продовжують надходити.

Автор: Юлiя Недашківська
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