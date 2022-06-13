Німеччина створить фонд для закупівлі контейнерів для вивезення зерна з України

Уряд Німеччини має намір створити фонд для закупівлі зернових контейнерів, щоб прискорити експорт зернових з України.

Про це в інтерв’ю Handelsblatt заявив уповноважений уряду з питань залізничних перевезень Міхаель Тойрер, передає Forbes.

"Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду", – зазначив він.

За його словами, уряд обговорює ідею створення фонду для закупівлі зернових контейнерів для пшениці, яких наразі не вистачає. Крім того, йдеться про надання допомоги з терміналами для перевантаження зерна на українському кордоні через різну ширину колій.

За оцінками Міхаеля Тойрера, у "найбільш оптимістичному випадку" з 23 млн тонн зерна, що зберігаються в Україні, залізницею вдасться вивезти 10 млн тонн.

Перевезеннями займаються федеральний уряд Німеччини, Європейська комісія, а також профільні німецькі асоціації – зокрема Асоціація сільськогосподарських торговців.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з Федеральним міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини Чемом Оздеміром заявив, що, за попередніми оцінками, у жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю – для 10-15 млн тонн.