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Новини Транспорт
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Німеччина (1677) зерно (1666) фонд (120)

Німеччина створить фонд для закупівлі контейнерів для вивезення зерна з України

Новини БізнесЦензор Транспорт

германия

Уряд Німеччини має намір створити фонд для закупівлі зернових контейнерів, щоб прискорити експорт зернових з України.

Про це в інтерв’ю Handelsblatt заявив уповноважений уряду з питань залізничних перевезень Міхаель Тойрер, передає Forbes.

"Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду", – зазначив він.

За його словами, уряд обговорює ідею створення фонду для закупівлі зернових контейнерів для пшениці, яких наразі не вистачає. Крім того, йдеться про надання допомоги з терміналами для перевантаження зерна на українському кордоні через різну ширину колій.

За оцінками Міхаеля Тойрера, у "найбільш оптимістичному випадку" з 23 млн тонн зерна, що зберігаються в Україні, залізницею вдасться вивезти 10 млн тонн.

Перевезеннями займаються федеральний уряд Німеччини, Європейська комісія, а також профільні німецькі асоціації – зокрема Асоціація сільськогосподарських торговців.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з Федеральним міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини Чемом Оздеміром заявив, що, за попередніми оцінками, у жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю – для 10-15 млн тонн.

Автор: Юлiя Недашківська
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«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные
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13.06.2022 13:52 Відповісти


в гостях у німців
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13.06.2022 19:06 Відповісти
німці роблять гарні тістечка - голодні біженці негри їх оцінять

тільки на місці німців я б дав Україні танки, щоб швидше закінчити війну, а не приймати у себе біженців з Африки
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13.06.2022 19:09 Відповісти
Щоб ви гади так нам порти розблокували як про наше зерно печетесь
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13.06.2022 14:31 Відповісти
Десь до кінця наступного року впораються із обговоренням намірів створити. "Но ето нє точно" (с)
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13.06.2022 15:25 Відповісти
нехай запхають ці контейнери собі в "меркель", зброю дайте сцикуни і послідовники путлєра
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13.06.2022 16:22 Відповісти
У обмін на зброю, чи просто так?
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13.06.2022 23:30 Відповісти
 
 