Зеленський очікує на торговельні послаблення для України ще від чотирьох країн
Новини БізнесЦензор Фінанси
Президент Володимир Зеленський заявив про продовження роботи над полегшенням доступу українських товарів на світові ринки.
Про це він повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.
"Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії", – зазначив глава держави.
Також він додав, що 12 червня розпочалася міністерська конференція членів Світової організації торгівлі.
Перед її початком представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною, і я вдячний їм – кожному і кожній – за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії", – наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, 24 травня Рада Європейського Союзу затвердила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні преференції щодо певних українських товарів. Рішення буде діяти протягом одного року.
Будь ласка, зачекайте...