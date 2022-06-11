"Укрпошта" відновила роботу стаціонарних відділень у Київській області

На початок червня знову почали працювати два відділення "Укрпошти" в Гостомелі та відділення в Мощуні й Пущі-Водиці, а також сільські відділення у Радинці, Красятичах, Колонщині.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відділення були пошкоджені в середньому на 30% і на їх відновлення був потрібен час, а відділення 04075 у Пущі-Водиці тільки нещодавно розпочало свою роботу, оскільки територія парку Пуща-Водиця була замінована, трамвайні колії пошкоджені вибухами снарядів.

Ці відділення востаннє працювали 24 лютого, а надавати послуги в них надалі не було можливості – окупанти використовували приміщення як свої штаби, працівники відділень разом з населенням евакуювалися через загрозу життю. Нині на Київщині через пошкодження після окупації не працює 5% відділень.

"Укрпошта" на Київщині надає всі необхідні жителям послуги у пересувних та стаціонарних відділеннях. Усього в Київській області працюють 634 відділення: 561 стаціонарне та 73 пересувних відділень.

Загалом за час воєнних дій почало працювати 372 пересувних відділень "Укрпошти". Крім того, компанія комп'ютеризувала 79 сільських відділень поштового зв’язку в Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, полтавській, Луганській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Таким чином 125 тис. українців, що проживають в селах де мешкає понад 1200 жителів, отримали доступ до фінансових послуг.

В "Укрпошті" працює близько 6 тис. відділень.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" 28 травня відкрила у Чернігові перше відділення в умовах воєнного стану.