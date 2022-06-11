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Україна отримала понтонні мости від Чехії. ФОТО

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мост

До України прибули понтонні мости, які передала Чехія.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".

"Знищені мости є головною перепоною для відновлення логістичного сполучення із деокупованими територіями. Розчистити дорогу від залишків спаленої військової техніки, автомобілів цивільних, дерев та сміття "Укравтодор" може силами вітчизняних підрядників. Та для зведення тимчасових мостів бракує матеріалів і обладнання", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що допомогти розв’язати цю проблему зголосилася Чехія. Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки передала "Укравтодору" понтонні мости. Йдеться про дві конструкції, завдовжки 36 метрів кожна.

"Понтонні мости будуть встановлені на територіях, котрі критично потребують відновлення транспортного сполучення. Завдяки підтримці європейських партнерів ліки, їжа та товари першої необхідності будуть довезені до звільнених від російських загарбників містечок та сіл", – додали в "Укравтодорі".

Україна отримала понтонні мости від Чехії 01
Україна отримала понтонні мости від Чехії 02

Автор: Галина Ялівець
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"Понтонный мост - мост, имеющий плавучие опоры-понтоны."
Які ж це понтонні мости? Де там понтони?
Це просто металеві конструкції для швидкого відновлення сполучення через річки.
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12.06.2022 21:59 Відповісти
 
 