У Центробанку РФ визнали, що нафтове ембарго може розігнати інфляцію в країні

Ембарго по відношенню до російської нафти призведе до послаблення рубля та проінфляційного тиску.

Про це заявила очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, передають російські ЗМІ.

За її словами, при значному падінні експорту російської нафти через стиснення торгового балансу та послаблення рубля виникне проінфляційний тиск.

"Багато залежить від того, які обсяги нафти вдасться перенаправити на інші ринки, а також від того, якою мірою зниження обсягів компенсується ціною. Це, у свою чергу, визначатиметься "розшивкою" інфраструктурних, логістичних проблем та попитом на нових ринках", – зазначила Набіулліна.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Також пакет санкцій передбачає відключення від платіжної системи SWIFT російських "Сбєрбанку", "Московського кредитного банку" та "Россільгоспбанку". Крім того, ЄС призупиняє мовлення на своїй території ще трьох російських державних телеканалів: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24"/Russia24 і "Міжнародний телецентр".