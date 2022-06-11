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Новини Аграрний ринок
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Німеччина (1676) зерно (1666) урожай (466) Денис Шмигаль (1151)

Україні у жовтні може не вистачити складів для 10-15 мільйонів тонн зерна, – Шмигаль

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зерно

За попередніми оцінками, у жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю – для 10-15 млн тонн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з Федеральним міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини Чемом Оздеміром.

"Міністерство аграрної політики та продовольства розглядає можливість організації мобільних сховищ. Тож наголосив, що допомога Німеччини була б цінною та своєчасною", – зазначив він у Telegram.

За словами глави уряду, сторони обговорили військову блокаду РФ українських портів і продовольчу кризу, яка загрожує світові внаслідок цього.

"Агресор навмисно руйнує сільськогосподарські об’єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві кілька днів тому.

Автор: Юлiя Недашківська
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12.06.2022 11:10 Відповісти
 
 