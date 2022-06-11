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Потік на виїзд з України знову перевищив потік на в'їзд, – Держприкордонслужба

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Кількість тих, хто виїжджає з України через західний її кордон після місячної перерви, знову почала перевищувати кількість в'їжджаючих, але поки що всього на кілька сотень людей.

Про це свідчать дані прикордонних відомств України та Польщі, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією українських прикордонників, 10 червня Україну, як і на день раніше, залишило більше 38 тис. осіб, тоді як кількість прибулих до країни становила 38 тис. порівняно з 37 тис. напередодні.

За даними прикордонної служби Польщі, 10 червня з країни в Україну в'їхало 24,6 тис. у порівнянні з 23,8 тис. днем раніше, у зворотному напрямку потік склав 24,7 тис. проти 25,2 тис. напередодні.

Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приток в Україну за ці дні склав близько 188 тис. осіб, що повернуло показник чистого відтоку з початку війни на рівень кінця березня.

Загалом з початку війни до Польщі в'їхало з України 3,97 млн осіб, а виїхало у зворотному напрямку – 1,99 млн.

За даними УВКБ ООН на 13:00 9 червня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,36 млн осіб, з них до Польщі 3,86 млн, Росію – 1,13 млн, Угорщину – 741,5 тис., Румунію – 622,9 тис., Молдову – 494,4 тис., Словаччину – 487,15 тис., Білорусь – 16,65 тис.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 9 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,38 млн осіб.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+23
Тому що люди бачать Арахамію який відмазує Абрамовича від санкцій, бачать Безуглу в штабі, ЖопоБлок та Московських попів якін не цікаві, бачуть пів країни дебілів що радісно мажуть зелене лайно на голову
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12.06.2022 10:44
+7
уставшие от войны едут отдыхать
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11.06.2022 19:21
+5
У тебя в Воронеже ее совсем нет, так что не злорадствуй
Наши люди вернуться, а в Воронеже как не было перспективы так и не будет!
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12.06.2022 16:28
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уставшие от войны едут отдыхать
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11.06.2022 19:21 Відповісти
Усталость эт не гуд☝ Нужно налаживать режим питания, сна, прогулок на свежем воздухе👍
Ограничить приём алкоголя только тем, что бы принимать его исключительно во время прогулки👍домой гадость эту не тянуть❗Покурил и спать.
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12.06.2022 12:27 Відповісти
Тому що люди бачать Арахамію який відмазує Абрамовича від санкцій, бачать Безуглу в штабі, ЖопоБлок та Московських попів якін не цікаві, бачуть пів країни дебілів що радісно мажуть зелене лайно на голову
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12.06.2022 10:44 Відповісти
Ви високої думки про людей)) Все набагато прозаїчніше, тож не потрібно шукати високі цінності там, де їх немає. Люди тікають від війни туди, де вважають буде краще.
Чи ви думаєте, що виїздять лише дисиденти, що владу не підтримують?
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13.06.2022 10:32 Відповісти
От хто ці люди? Жінки з дітьми?
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12.06.2022 11:46 Відповісти
В Варшаве 10 июня концертом украинских звезд начался Европейский благотворительный тур в поддержку Украины "Жизнь Победа/Life Will Win". В концерте приняли участие известные украинские артисты и музыканты, в том числе "95 квартал", MONATIK, Злата Огневич, "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки, Pianoboy, WELLBOY.
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12.06.2022 20:39 Відповісти
У тебя в Воронеже ее совсем нет, так что не злорадствуй
Наши люди вернуться, а в Воронеже как не было перспективы так и не будет!
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12.06.2022 16:28 Відповісти
А вот это уже потянулись заробитчане. Ну может еще беженцы с востока частично. Но кто хотел или мог думаю уже выехали.
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12.06.2022 23:10 Відповісти
Плохо думаешь.
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13.06.2022 09:21 Відповісти
Границы все также закрыты для простых смертных.
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13.06.2022 09:22 Відповісти
Вот вроде живет в правовом европейском государстве. Почему-то мужчин призывного возраста не пропускают через границу, а молодая женщина, даже бездетная может выехать без проблем....И все молчат.... Где справедливость, где исполнение Конституции что все граждане Украины имеют равные права и обязанности????? Это ведь прямое нарушение Закона по гендерному принципу.
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13.06.2022 14:18 Відповісти
Хто хоче виїхати ми побачимо, коли кордони відкриють. За попередніми оцінками Україну можуть покинути ще близько 5ти млн. Тож далеко не всі бажаючі виїхали, не обманюйте себе.
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13.06.2022 10:35 Відповісти
В Польщі полуниця, лохина, тепличне господарство... Щороку так...
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13.06.2022 11:43 Відповісти
 
 