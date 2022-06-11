"Приватбанк" попередив про технологічну паузу "Приват24" сьогодні вночі

Державний "Приватбанк" у ніч на 12 червня проведе поточні регламентні роботи у "Приват24", сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що для безпечної та якісної роботи сервісів, "Приватбанк" проводить поточні регламентні роботи у нічний час, коли більшість клієнтів не проводить операції.

"Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку – додаток та web-версія "Приват24" будуть недоступні. Просимо вибачити за тимчасові незручності та сподіваємось на ваше розуміння!", – наголосили в банку.

Як повідомлялося, "Приватбанк" переніс свій дата-центр до Євросоюзу, побоюючись загрози фізичного знищення дата-центрів банку в Києві та Дніпрі. Загалом було перенесено 3500 серверів; понад 4 петабайт клієнтських даних і транзакцій завантажено у "хмару". Також було перенесено понад 270 важливих застосунків.