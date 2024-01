Бразилія отримала $6,9 мільярда від продажу акцій електроенергетичної компанії Eletrobras

Бразилія отримала 33,7 млрд реалів ($6,9 млрд) від продажу акцій електроенергетичної компанії Eletrobras, що стало найбільшою за величиною приватизацією у цій галузі в Латинській Америці.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

Eletrobras та державний банк розвитку BNDES у сукупності продали майже 697,5 млн акцій компанії за ціною 42 реали ($8,56) за кожну. Крім того, було продано понад 104,6 млн акцій додаткової емісії, повідомили агентству джерела.

Після продажу розмір голосуючого пакету акцій Eletrobras, що належить бразильському уряду, знизився до 50%, що фактично означає приватизацію компанії. Наміри продати значний пакет акцій компанії вперше прозвучали ще п'ять років тому, але реальні кроки почали робити лише кілька місяців тому.

Аналітики очікують, що Eletrobras стане більш ефективним після завершення процесу приватизації. Але зростання доходів також залежатиме від нової ради директорів компанії, яка призначатиметься акціонерами.

Це розміщення стало другою за величиною угодою з продажу акцій у світі у 2022 році. Найбільшим було лише IPO південнокорейської LG Energy Solution, яка залучила за його підсумками $10,7 млрд.

Для Бразилії продаж акцій Eletrobras також став другим за величиною в історії після розміщення Petrobras на $70 млрд у 2010 році.

Організаторами продажу акцій електроенергетичної компанії виступили банки Banco BTG Pactual SA, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Banco Itau BBA SA. , JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley та Banco Safra SA.