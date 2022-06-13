Естонія хоче зменшити акциз на бензин до мінімального рівня в ЄС

Фінансова комісія Рійгікогу спрямувала на друге читання проєкт закону, який покликаний знизити акциз на бензин в Естонії до мінімального рівня Європейського Союзу.

Про це повідомляє ERR.ee, передає enkorr.

Зазначається, що поточна ставка акцизу на неетильований бензин становить 563 євро за 1000 літрів. Відповідно до проєкту, ставку акцизу має бути знижено до мінімального рівня щодо ЄС, тобто 359 євро.

Зі слів виконавчого директора Естонського союзу паливних компаній Марта Раамата, максимальне зниження акцизного збору означає, що ціна на літр бензину на АЗС буде нижчою на 24,48 цента, оскільки з акцизного збору також вираховується податок з обігу.

Спочатку проєкт, ініційований консервативною політичною партією Естонії в березні, передбачав зниження ставки акцизу на один рік, але потім партія відкликала ці пропозиції щодо поправок. Тепер у законопроєкті тимчасового обмеження немає.

"Тепер це не тимчасово, це постійний захід. Сьогодні ніхто не може передбачити, як довго триватиме така економічна ситуація. Ми знаємо, що вже є дефіцит пального, особливо дизельного. Значне зростання цін прогнозується вже на вересень. Все ж таки ми маємо щось зробити, щоб допомогти своєму народу й бізнесу", – сказав голова фінансової комісії Айвар Кокк.

Як повідомлялося, 3 червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі. Відповідні рішення оприлюднено у Офіційному журналі ЄС та набули чинності.

Санкції передбачають часткову заборону на імпорт російської нафти (крім імпорту трубопроводами), відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT російського "Сбєрбанку", заборону мовлення в ЄС для трьох російських пропагандистських телеканалів, заборону на експорт низки товарів та технологій в РФ та розширення санкційних списків.