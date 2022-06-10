Telegram цього місяця запустить платну версію

Месенджер Telegram представить платний план підписки із додатковими функціями.

Про це повідомив засновник месенджера Павєл Дуров.

"Цього місяця ми представимо Telegram Premium, план підписки, який дозволяє будь-кому отримати додаткові функції, швидкість та ресурси. Це також дозволить користувачам підтримувати Telegram і приєднуватися до клубу, який першим отримує нові функції", – написав Дуров.

Він додав, що всі наявні функції залишаються безкоштовними, і з’явиться багато нових безкоштовних функцій.

"Більше того, навіть користувачі, які не підписалися на Telegram Premium, зможуть насолоджуватися деякими з його переваг: наприклад, вони зможуть переглядати надзвичайно великі документи, медіа та наклейки, надіслані користувачами Premium, або натискати, щоб додати реакції Premium вже закріплено до повідомлення, щоб відреагувати таким самим чином", – додав він.