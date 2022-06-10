Telegram цього місяця запустить платну версію
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Месенджер Telegram представить платний план підписки із додатковими функціями.
Про це повідомив засновник месенджера Павєл Дуров.
"Цього місяця ми представимо Telegram Premium, план підписки, який дозволяє будь-кому отримати додаткові функції, швидкість та ресурси. Це також дозволить користувачам підтримувати Telegram і приєднуватися до клубу, який першим отримує нові функції", – написав Дуров.
Він додав, що всі наявні функції залишаються безкоштовними, і з’явиться багато нових безкоштовних функцій.
"Більше того, навіть користувачі, які не підписалися на Telegram Premium, зможуть насолоджуватися деякими з його переваг: наприклад, вони зможуть переглядати надзвичайно великі документи, медіа та наклейки, надіслані користувачами Premium, або натискати, щоб додати реакції Premium вже закріплено до повідомлення, щоб відреагувати таким самим чином", – додав він.
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