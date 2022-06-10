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Telegram цього місяця запустить платну версію

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telegram

Месенджер Telegram представить платний план підписки із додатковими функціями.

Про це повідомив засновник месенджера Павєл Дуров.

"Цього місяця ми представимо Telegram Premium, план підписки, який дозволяє будь-кому отримати додаткові функції, швидкість та ресурси. Це також дозволить користувачам підтримувати Telegram і приєднуватися до клубу, який першим отримує нові функції", – написав Дуров.

Він додав, що всі наявні функції залишаються безкоштовними, і з’явиться багато нових безкоштовних функцій.

"Більше того, навіть користувачі, які не підписалися на Telegram Premium, зможуть насолоджуватися деякими з його переваг: наприклад, вони зможуть переглядати надзвичайно великі документи, медіа та наклейки, надіслані користувачами Premium, або натискати, щоб додати реакції Premium вже закріплено до повідомлення, щоб відреагувати таким самим чином", – додав він.

Автор: Галина Ялівець
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Пришло время пересрать хороший мессенджер платной подпиской, будто косвенных заработков мне хватает
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10.06.2022 23:53 Відповісти
Вы про свои заработки ?
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12.06.2022 12:29 Відповісти
Падло кацапське. І так той телеграм під феесбіломи лежить, так вони ще й грошей хочуть
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11.06.2022 07:29 Відповісти
 
 