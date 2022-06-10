В компанії Фрідмана заперечують плани російського мільярдера отримати громадянство України

Російський мільярдер, засновник "Альфа-Груп" та холдингу LetterOne Міхаіл Фрідман не вів переговорів про набуття громадянства України та переведення активів у цю країну.

Про це в "Альфа-груп" повідомили російському інформагентству РБК.

"Жодних переговорів на цю тему не було, інформація не відповідає дійсності", – сказав співрозмовник агентства.

Таку ж інформацію поширило і російське державне агентство ТАСС з посиланням на першого віце-президента консорціуму "Альфа-груп" Кіріла Бабаєва.

"Інформація про те, що Міхаіл Фрідман хоче отримати українське громадянство та перереєструвати активи не відповідає дійсності. Це фейк з метою нашкодити репутації "Альфа-груп", – цитує агентство Бабаєва.

Як повідомлялося, раніше голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков розповів, що російський мільярдер Фрідман веде консультації з українською владою щодо отримання громадянства України.

Наскільки мені відомо, Міхаіл Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – сказав Новіков.