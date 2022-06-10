Кабмін виділятиме гранти на навчання на IT-курсах

Українці, які бажають отримати кваліфікацію в ІТ, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Український фонд стартапів буде викуповувати частку в новостворених компаній. Програма спрямована на ІТ-підприємців-початківців, які мають ідею створення технологічного стартапу та шукають фінансування на стадію створення тестової моделі", – зазначив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, ці гроші можна буде направляти лише на розвиток, найм співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет програми на рік – 10 млрд грн. Пріоритет надаватиметься експортоорієнтованим компаніям.

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Шмигаль зауважив, що у 2021 році кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тис. людей, але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів. ІТ-спеціалісти, за його словами, в останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, а тому держава хоче збільшити увагу до сектору і допомогти тим, хто хоче піти в ІТ.

"Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншої технічної спеціальності, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тис. українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері", – відзначив очільник уряду.

Шмигаль наголосив, що ці грантові програми можуть стати справжнім драйвером зростання для економіки: "Це мотивація для людей залишатися і працювати в Україні. Працювати задля нашої перемоги зараз, а також для розбудови сильної України в майбутньому".