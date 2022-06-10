Кабмін пропонує ввести розмитнення автомобілів у "Дії"

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді передбачити можливість розмитнення автомобілів у додатку "Дія".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми проголосуємо і передамо у Верховну Раду законопроєкт, що передбачає розмитнення в "Дії". Усе дуже просто й комфортно. Досить ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів проводиться автоматично. Сплатити можна прямо в додатку. Весь процес розмитнення – не більше 5 хвилин", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, таким рішенням влада назавжди усуває будь-які схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на авто при їх розмитненні.

"Митники не впливатимуть на формулу розмитнення. Її визначатимуть виключно характеристики авто: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність", – сказав він.

Також Шмигаль заявив, що законопроєкт містить норми, які передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для автомобілів з гібридними двигунами.

"Урядовий законопроект і підхід – приклад того, як реформа цифровізації стає одночасно антикорупційною реформою. Новий сервіс фактично не має аналогів у світі і демонструє бажання держави робити все максимально зручно і прозоро для людей", – підсумував прем'єр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вже вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів з 1 липня.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.