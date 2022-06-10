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Кабмін пропонує ввести розмитнення автомобілів у "Дії"

Новини БізнесЦензор Транспорт

дія,послуги

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді передбачити можливість розмитнення автомобілів у додатку "Дія".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми проголосуємо і передамо у Верховну Раду законопроєкт, що передбачає розмитнення в "Дії". Усе дуже просто й комфортно. Досить ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів проводиться автоматично. Сплатити можна прямо в додатку. Весь процес розмитнення – не більше 5 хвилин", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, таким рішенням влада назавжди усуває будь-які схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на авто при їх розмитненні.

"Митники не впливатимуть на формулу розмитнення. Її визначатимуть виключно характеристики авто: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність", – сказав він.

Також Шмигаль заявив, що законопроєкт містить норми, які передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для автомобілів з гібридними двигунами.

"Урядовий законопроект і підхід – приклад того, як реформа цифровізації стає одночасно антикорупційною реформою. Новий сервіс фактично не має аналогів у світі і демонструє бажання держави робити все максимально зручно і прозоро для людей", – підсумував прем'єр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вже вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів з 1 липня.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+6
Подивись у свій e mail там повинна вже медалька від Зе влади прийти.
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11.06.2022 01:27
+3
сподіваюсь це сарказм...
Зважаючи на втрату дією актуальності (не говорячи про взагалі її юридичну повноцінність), вона (її розробники запустили) розпочала розважальну програму "Дія"Малятко, чи "дітям" чи як..
Потім загальнонаціональну "лотерею" -- Так звані опитування..
Як не довелось скористатись цим недолугим (спілка программерів противники такого мого визначення) додатком -- а недолугий він того, що він та як треба не "узаконений", бо під нього треба було переприйняти десятки тисяч номартивних актів...
Єдина користь -- це коли додали можливість переводу ковідної тисячі на ЗСУ... Так від моменту коли я цією можливістю скористався, а система дала збій, "вирівнювання" якого затягнулось десь на місяць чи навіть більше.. то я не впевнений чи ті кошти були таки перераховані, а важливоЮ чи вчасно... тому й "плююсь".. бо це схоже на мільйон "гімнододатків" в Гугл Плей. а там теж дивуюсь як цей шкільний рівень допускають до сервісу....
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10.06.2022 23:44
+3
Зараз 3-5 % в пенсійний фонд. Мало ? Ок після повернення акцизу та мито з ПДВ - не буде ніякого.
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11.06.2022 00:29
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І це круто, от тільки який відсоток податку буде після ідіотського рішення про нульове розмитнення під час війни...
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10.06.2022 22:34 Відповісти
Зараз 3-5 % в пенсійний фонд. Мало ? Ок після повернення акцизу та мито з ПДВ - не буде ніякого.
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11.06.2022 00:29 Відповісти
Вподобайка.
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10.06.2022 23:10 Відповісти
сподіваюсь це сарказм...
Зважаючи на втрату дією актуальності (не говорячи про взагалі її юридичну повноцінність), вона (її розробники запустили) розпочала розважальну програму "Дія"Малятко, чи "дітям" чи як..
Потім загальнонаціональну "лотерею" -- Так звані опитування..
Як не довелось скористатись цим недолугим (спілка программерів противники такого мого визначення) додатком -- а недолугий він того, що він та як треба не "узаконений", бо під нього треба було переприйняти десятки тисяч номартивних актів...
Єдина користь -- це коли додали можливість переводу ковідної тисячі на ЗСУ... Так від моменту коли я цією можливістю скористався, а система дала збій, "вирівнювання" якого затягнулось десь на місяць чи навіть більше.. то я не впевнений чи ті кошти були таки перераховані, а важливоЮ чи вчасно... тому й "плююсь".. бо це схоже на мільйон "гімнододатків" в Гугл Плей. а там теж дивуюсь як цей шкільний рівень допускають до сервісу....
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10.06.2022 23:44 Відповісти
Просто об стіну зрадофіл, дія це прорив який не має аналогів в світі, вже півтора роки без паперових прав їзжу і радію, за легалайз зброї от нещодавно проголосував а ти й далі плач і ненавистю захльобуйся
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11.06.2022 00:34 Відповісти
Подивись у свій e mail там повинна вже медалька від Зе влади прийти.
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11.06.2022 01:27 Відповісти
Немає аналогів в світі - бо в світі ніде більше немає таких довбойобів як 73%, які обрали собі на голову воровату прокремлівську шоблу!

Ти висновки фахівців з розробки почитай про свою диряву Дію!

Контора, що починала її робити - по ітогу відкараскалася, бо зрозуміла масштаби піздєца!

І навіть ті аматори, шо допілювали цю поробку - почали сильно засраньше волати шо вони "не несуть юридичної відповідальності"!
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11.06.2022 13:27 Відповісти
Сцинок, паперові права не видають в Україні вже років 30.
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12.06.2022 07:08 Відповісти
Цей аналоговнєт мпє аналог саме в рашці.. і розробляла спільномоскальська офшорна еомпашка на яку працює мегаміністр-монобанкір Дубілет.
Гуглити вмієш, чи ти за межі "дії" і не вилазиш?
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15.06.2022 23:45 Відповісти
В чем проблема??? Не нравится - не ставь, не поьзуйся... Никто же не заставляет под дулом пистолета...
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11.06.2022 08:53 Відповісти
Питання не в тому "нравіца-нінравіца" москальська ти шобла.. а в тому що "нєзачєм"
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15.06.2022 23:41 Відповісти
Завдяки ващій "Дії" у Бучі багато людей загинуло, звісно кацапські хакери і з інших джерел
брали інформацію про українців, але Дія це саме доступне сховище про громадян України
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11.06.2022 01:25 Відповісти
А звідки інформація про це, що саме через дію? Просто цікаво, наскільки це правда.
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11.06.2022 08:28 Відповісти
Это очевидная неправда. Электронные базы все были и до Дии. А непосредственно сама дия без интернета вообще не пашет. Так что это бред и из той же серии, что и идентификационный код - это метка дъявола...
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11.06.2022 08:51 Відповісти
Родственникам убитых расскажешь про "неправду"

Базы были, но доступа одновременно ко всем из одного дырявого приложения небыло!

Еще и с зеркалами серверов на кацапии
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11.06.2022 13:31 Відповісти
Це добре, що в Дії можна буде і буде документ про оплату, а не по карманах, менше взяток буде треба давати місцевим западенським царькам, ви бачили які там будинки біля кордону? Навіть в теорії, то то електронна база Дії не каже багата людина чи ні, сертефікат, паспорт і все по суті. В тому ж Ірпені, Бучі і Гостомелі кацапи вже йшли і багато знали що і де, також вистачало і місцевих зрадників, хто давав наводки за телефон чи велосипед викрадені з магазину кацапами? Відео валом просто. А мітки на парканах також зрадники ставили, здавали будинки багатих і т.д. Один чиновник пов'язаний з будівництвом в Маріуполі колаборантом, думаєте він не знай де і що і де будинки які? Звичайно все він знав і все передав. І таких вистачає зрадників.
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12.06.2022 16:26 Відповісти
если мы будем в ЕС - растаможка будет бессмысленна, так как любое авто в ЕС которое официально куплено и за него уплачены все налоги может свободно перемещатся и никто не вправе требовать еще раз оплатьть налоги и мыта
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11.06.2022 13:03 Відповісти
Таможенники совершат массовый суицид! А у ОПы исчезнет источник черного нала для оплаты своих зеленых кнопкодавов
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11.06.2022 13:29 Відповісти
Можу сказати одне- Pідораси, уявіть загруженність доріг(додаткову) з західного напрямку... на часі, млять!
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11.06.2022 13:53 Відповісти
Чудова ідея, пане. Типу, ви купили собі авто - отже, тепер всі інші, будь ласка, йдіть на ***. Бо пан не бажає стояти в пробках!
Пане, а не піти би вам на*** самому, як вам така пропозиція?
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13.06.2022 16:49 Відповісти
Главное уберите лишнюю мзду брокеров, предварительную декларацию. Понятно что на этой теме сидит офис президента. Фиксированный сбор с авто и никаких дий не надо. На границе проверили номера и купчую, выписали счет и сразу на получение номеров посадить рядом. Вы же продолжаете издеваться над людьми через свои схематозы. 150 тысяч машин заехало с каждой в среднем по 20 тысяч учитывая пенсионный, военный, номера... это 3 миллиарда уже налогов. Схематрз ермака наумова или бени уберите, то быстрее будет наоборот
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11.06.2022 18:12 Відповісти
Коли нема чим хвалитися діставай Дію. А якщо ще й розмитнення, то взагалі джек пот
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11.06.2022 18:48 Відповісти
напоминаю, по ассоциации с ЕС подписанной в 2014 мито на легковые авто через 10 лет скасовується.
ЕС отменило пошлины на все товары из Украины на 1 год.

КАКИЕ НАФИГ ЕЩЕ ПОШЛИНЫ ИЗ ЕС???
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11.06.2022 21:46 Відповісти
 
 