Кабмін пропонує ввести розмитнення автомобілів у "Дії"
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Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді передбачити можливість розмитнення автомобілів у додатку "Дія".
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми проголосуємо і передамо у Верховну Раду законопроєкт, що передбачає розмитнення в "Дії". Усе дуже просто й комфортно. Досить ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів проводиться автоматично. Сплатити можна прямо в додатку. Весь процес розмитнення – не більше 5 хвилин", – сказав Шмигаль.
За словами прем'єра, таким рішенням влада назавжди усуває будь-які схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на авто при їх розмитненні.
"Митники не впливатимуть на формулу розмитнення. Її визначатимуть виключно характеристики авто: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність", – сказав він.
Також Шмигаль заявив, що законопроєкт містить норми, які передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для автомобілів з гібридними двигунами.
"Урядовий законопроект і підхід – приклад того, як реформа цифровізації стає одночасно антикорупційною реформою. Новий сервіс фактично не має аналогів у світі і демонструє бажання держави робити все максимально зручно і прозоро для людей", – підсумував прем'єр.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів вже вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів з 1 липня.
Нагадаємо, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.
Будь ласка, зачекайте...
Зважаючи на втрату дією актуальності (не говорячи про взагалі її юридичну повноцінність), вона (її розробники запустили) розпочала розважальну програму "Дія"Малятко, чи "дітям" чи як..
Потім загальнонаціональну "лотерею" -- Так звані опитування..
Як не довелось скористатись цим недолугим (спілка программерів противники такого мого визначення) додатком -- а недолугий він того, що він та як треба не "узаконений", бо під нього треба було переприйняти десятки тисяч номартивних актів...
Єдина користь -- це коли додали можливість переводу ковідної тисячі на ЗСУ... Так від моменту коли я цією можливістю скористався, а система дала збій, "вирівнювання" якого затягнулось десь на місяць чи навіть більше.. то я не впевнений чи ті кошти були таки перераховані, а важливоЮ чи вчасно... тому й "плююсь".. бо це схоже на мільйон "гімнододатків" в Гугл Плей. а там теж дивуюсь як цей шкільний рівень допускають до сервісу....
Ти висновки фахівців з розробки почитай про свою диряву Дію!
Контора, що починала її робити - по ітогу відкараскалася, бо зрозуміла масштаби піздєца!
І навіть ті аматори, шо допілювали цю поробку - почали сильно засраньше волати шо вони "не несуть юридичної відповідальності"!
Гуглити вмієш, чи ти за межі "дії" і не вилазиш?
брали інформацію про українців, але Дія це саме доступне сховище про громадян України
Базы были, но доступа одновременно ко всем из одного дырявого приложения небыло!
Еще и с зеркалами серверов на кацапии
Пане, а не піти би вам на*** самому, як вам така пропозиція?
ЕС отменило пошлины на все товары из Украины на 1 год.
КАКИЕ НАФИГ ЕЩЕ ПОШЛИНЫ ИЗ ЕС???