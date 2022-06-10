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Німеччина (1676) імпорт (2067) Росія (11571)

Німеччина за чотири місяці збільшила обсяги імпорту з Росії на 60%, – посол

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германия

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернув увагу на те, що протягом останніх місяців Німеччина збільшила обсяги імпорту з Росії.

Так, Мельник у Twitter опублікував дані Східного комітету німецької економіки, передає Європейська правда.

"Це божевілля. Незважаючи на російську загарбницьку війну, Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з Росії на 60% (!) і перерахувала Москві майже на 6 млрд євро більше (у порівнянні з даними за аналогічний період минулого року, – ред.). При цьому торгівля України з Німеччиною впала на 11%", – зауважив посол.

Також, згідно з даними, німецький експорт до Росії впав на понад 26%. Російсько-німецький товарообіг в цілому зріс на понад 20%.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+6
Це було відомо завжди,ще з 14року вони із зброї нам нічого непродавали.Питання в іншому чому своє не виробляли?
Великобританія під час другої світової війни була кожного дня під бомбордуваннями люфтвафе але військова промисловість працювала день та ніч забезпечуючи фронт проти гітлерівців!
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11.06.2022 12:50
+5
НІМЕЧЧИНА ЦЕ СПОНСОР -

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11.06.2022 00:41
+5
У Британії була промисловість. А в України асфальт, житлові та офісні комплекси, поля під зернові та рапс. Усьо, більше ні в що гроші не вкладали ь.
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11.06.2022 13:20
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Das ist ein "business, as usual". Scheise.
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10.06.2022 22:14 Відповісти
Газ подорожчав в рази, от і збільшились перечислення грошей в кацапію.
Країна-бензоколонка більше нічим торгувати не може. Посол також це знає і Цензор...А чомусь в самій новині немає пояснень.
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11.06.2022 00:14 Відповісти
Німці потенційні терпіли
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11.06.2022 13:16 Відповісти
у немцев как раз все хорошо. так что терпилы пока что - мы. украинцы.
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12.06.2022 23:35 Відповісти
і так було ясно, чому німеччина тягне зі зброєю. скажи мені хто твій друг і....
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10.06.2022 23:06 Відповісти
Чому ви дивуєтесь???

Скільки раз повторювати що еліти німеччини вважають парашу своєю колонією? Нікчемія метрополія росії і вони з самого початку зробили все для цієї війни і планували що вона буде максимально швидкою, саме для цього вони задрали в гору ціну на ресурси щоб росіяни не відчули проблем від війни і можливих мінімальних санкцій. (Бо бунт росіян міг повалити колоніальну владу) Яка причина таких дій цих німецьких еліт? Причина проста - вони хочуть появу нового рейху, а для цього їм треба багатополярний світ. Як його зробити? Зруйнувати світову атомну безпеку яку гарантувало сша.

Ось вам і відповідь чому ті країни і їх еліта так поводяться. Чому Ізраїль морозиться. Чому Австрія, Венгрія, Франція... Чому так реагує Китай.
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10.06.2022 23:07 Відповісти
Як тебе плющить.
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11.06.2022 13:18 Відповісти
НІМЕЧЧИНА ЦЕ СПОНСОР -

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11.06.2022 00:41 Відповісти
Ну хорошо:Германия не может отказатьсяот российского импорта поскольку этот отказ ударит по экономике Германии. Но почему Германия не дает оружие Украине? Ведь у Германии этого оружия полно и ей ничего не угрожает-у Германии нет границы с Парашей! Тоесть Германия явно на стороне Параши-без вариантов
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11.06.2022 11:23 Відповісти
Це було відомо завжди,ще з 14року вони із зброї нам нічого непродавали.Питання в іншому чому своє не виробляли?
Великобританія під час другої світової війни була кожного дня під бомбордуваннями люфтвафе але військова промисловість працювала день та ніч забезпечуючи фронт проти гітлерівців!
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11.06.2022 12:50 Відповісти
У Британії була промисловість. А в України асфальт, житлові та офісні комплекси, поля під зернові та рапс. Усьо, більше ні в що гроші не вкладали ь.
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11.06.2022 13:20 Відповісти
Мало этих фашистов уничтожили в 1945!! Гандоны штопанные, вместе с проституткой Меркель!!
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11.06.2022 13:33 Відповісти
Deutsche Schweine.
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11.06.2022 19:02 Відповісти
Я німець, і це свого роду спроба маніпуляцій мандрівника з напівправдою, що відбувається, коли Росія маніпулює газовим ринком взимку, закручуючи ціни на невеликі поставки газу, поки ціна не стане дуже високою, а потім відкриває газ? ми купуємо менше, але набагато дорожче, а Китай продає його дійсно дешево. За даними китайської митниці, в 4 кварталі минулого року народна республіка платила 196 доларів за 1000 м за російський трубопровідний газ, який ми платили при цьому. на початку вересня, коли спотова ринкова ціна за 1000 кубометрів злетіла до 650 доларів. Через місяць, 6 жовтня, ціна щойно досягла майже 2000 доларів тому не дивуйтеся, як це відбувається Мені подобається Андрій Мельник, але з повідомленням він досяг російського, китайського рівня. Інформація про окуляри, лайна газета, як на картинці.
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11.06.2022 20:29 Відповісти
тобі там ближче. Плюнь Шольцу в морду.
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12.06.2022 11:55 Відповісти
Я згідний відносно Мельника. Це не дипломат. В нього розум і поведінка як у обнаглівшого від безкарності носорога.

Я дивуюся терпінню Шульца, але і воно може виявитися небезграничним і шкідливого кота просто викинуть з Німеччини. При тому причини будуть названі і новина обійде увесь світ, що може почати ланцюгову реакцію у інших краінах, а закінчитися на самому центрі проблеми: Зеленському.
Тоді багато хто на Заході подумає, а дехто може й скаже вслух: Боже, як Орбан був правий стосовно психічного здоров'я отієі влади в Украіні.
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13.06.2022 05:06 Відповісти
ШКУРИ продажні! ГАНЬБА сирунам Європи! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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12.06.2022 13:31 Відповісти
Есть анекдот про социал-демократа.
Приходит женщина к врачу, и говорит у меня проблемы с мужем.
Врач: а где муж.
Женщина: в коридоре.
Врач выглядывает в коридор и говорит, так он у вас пи***ас.
Женщина: ааа, говорил всегда мне, что он социал-демократ, социал-демократ.

У председателя партии социал-демократов Шольца, есть член партии Шрёдер.
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12.06.2022 16:33 Відповісти
В Україні Twitter влада. І посли у неї такі ж.
Що ВИ зробили, щоб цього не сталося, або щоб це припинилося, окрім публікацій в соцмережах та бикування?
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12.06.2022 21:13 Відповісти
посол должен находить союзников. А этот только роет яму между Германией и Украиной. с каждым днем все больше и больше, прямо Зелин кореш.
неудивительно, что с ним с начала войны ни один немецкий чиновник не встречался.
позорище а не дипломат.
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12.06.2022 23:37 Відповісти
Санкции работают , седьмым пакетом они , ещё увеличит сотрудничество на 100%. Ничего ждём осени , и продовольственный кризис , голодных негров и арабов в Берлине
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13.06.2022 12:12 Відповісти
 
 