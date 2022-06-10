Німеччина за чотири місяці збільшила обсяги імпорту з Росії на 60%, – посол
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Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернув увагу на те, що протягом останніх місяців Німеччина збільшила обсяги імпорту з Росії.
Так, Мельник у Twitter опублікував дані Східного комітету німецької економіки, передає Європейська правда.
"Це божевілля. Незважаючи на російську загарбницьку війну, Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з Росії на 60% (!) і перерахувала Москві майже на 6 млрд євро більше (у порівнянні з даними за аналогічний період минулого року, – ред.). При цьому торгівля України з Німеччиною впала на 11%", – зауважив посол.
Також, згідно з даними, німецький експорт до Росії впав на понад 26%. Російсько-німецький товарообіг в цілому зріс на понад 20%.
Es ist verrückt. Trotz dem 🇷🇺Angriffskrieg hat Deutschland im Januar-April 2022 seine Importe aus Russland um 60% (!) erhöht und fast 6 Milliarden € mehr nach Moskau überwiesen. Dabei ist der 🇺🇦🇩🇪Handel um 11% zurückgegangen pic.twitter.com/tCGVdu8k54— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 10, 2022
Будь ласка, зачекайте...
Країна-бензоколонка більше нічим торгувати не може. Посол також це знає і Цензор...А чомусь в самій новині немає пояснень.
Скільки раз повторювати що еліти німеччини вважають парашу своєю колонією? Нікчемія метрополія росії і вони з самого початку зробили все для цієї війни і планували що вона буде максимально швидкою, саме для цього вони задрали в гору ціну на ресурси щоб росіяни не відчули проблем від війни і можливих мінімальних санкцій. (Бо бунт росіян міг повалити колоніальну владу) Яка причина таких дій цих німецьких еліт? Причина проста - вони хочуть появу нового рейху, а для цього їм треба багатополярний світ. Як його зробити? Зруйнувати світову атомну безпеку яку гарантувало сша.
Ось вам і відповідь чому ті країни і їх еліта так поводяться. Чому Ізраїль морозиться. Чому Австрія, Венгрія, Франція... Чому так реагує Китай.
Великобританія під час другої світової війни була кожного дня під бомбордуваннями люфтвафе але військова промисловість працювала день та ніч забезпечуючи фронт проти гітлерівців!
Я дивуюся терпінню Шульца, але і воно може виявитися небезграничним і шкідливого кота просто викинуть з Німеччини. При тому причини будуть названі і новина обійде увесь світ, що може почати ланцюгову реакцію у інших краінах, а закінчитися на самому центрі проблеми: Зеленському.
Тоді багато хто на Заході подумає, а дехто може й скаже вслух: Боже, як Орбан був правий стосовно психічного здоров'я отієі влади в Украіні.
Приходит женщина к врачу, и говорит у меня проблемы с мужем.
Врач: а где муж.
Женщина: в коридоре.
Врач выглядывает в коридор и говорит, так он у вас пи***ас.
Женщина: ааа, говорил всегда мне, что он социал-демократ, социал-демократ.
У председателя партии социал-демократов Шольца, есть член партии Шрёдер.
Що ВИ зробили, щоб цього не сталося, або щоб це припинилося, окрім публікацій в соцмережах та бикування?
неудивительно, что с ним с начала войны ни один немецкий чиновник не встречался.
позорище а не дипломат.