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Кабмін (7230) призначення (1069) Держводагентство (22)

Кабмін призначив керівництво Держводагентства

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кузьменков

Кабінет міністрів на своєму засіданні у п’ятницю, 1 червня, призначив голову Державного агентства водних ресурсів та двох його заступників.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, головою Держводагентства призначено Олексія Кузьменкова. З липня минулого року він обіймав посаду першого заступника – тимчасово виконуючого обов'язки голови цього агентства, після того, як помер його попередній очільник Валентин Шліхта.

Крім того, Кабмін призначив заступникам голови Держводагентства Ігоря Гопчака та Наталію Латиш (перший заступник).

Автор: Михайло Орлюк
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