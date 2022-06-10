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Шмигаль анонсував 8 грантових програм для бізнесу в умовах війни

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шмигаль

Кабінет міністрів запустить 8 програм, спрямованих на підтримку бізнесу та створення нових робочих місць.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну, інформує пресслужба уряду.

"Уряд на дорученні Президента України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни, допоможе нашій економіці вистояти та стане фундаментом для післявоєнного відновлення", – сказав Шмигаль.

"Всього це 8 програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних. Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури", – додав прем’єр.

За його словами, зокрема буде запущено 6 різних програм безповоротної грантової підтримки малого й середнього бізнесу:

  • безповоротні мікрогранти на створення власного бізнесу. Заявки на їх отримання будуть подаватися через "Дію" у бізнес-плані, які мають затвердити незалежні оцінювачі-підприємці;
  • безповоротні гранти на придбання обладнання для переробних підприємств, зокрема, у галузі деревообробки, меблевого виробництва, виробництва одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, агропереробки тощо;
  • програма часткової компенсації вартості теплиць в агросекторі, якою передбачено будівництво до 3 тисяч теплиць площею до 2 га;
  • гранти на висадку нових фруктових і ягідних садів, які мають дозволити створити нові насадження на площах до 10 тисяч гектарів;
  • фінансування новостворених українських технологічних стартапів через викуп частки в них Українським фондом підтримки стартапів, бюджет цієї програми – 10 млрд грн на рік.
  • гранти на оплату ІТ-освіти для 60 тисяч українців, які бажають отримати кваліфікацію junior developer або графічний дизайнер, або іншу технічну спеціальність.

"Загалом ці шість грантових програм можуть стати справжнім драйвером зростання для економіки. Це ставка на малий і середній бізнес. Це мотивація для людей залишатися і працювати в Україні. Працювати задля нашої перемоги зараз, а також для розбудови сильної України в майбутньому", – зазначив Шмигаль.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+2
гранти на оплату ІТ-освіти для 60 тисяч українців, які бажають отримати кваліфікацію junior developer або графічний дизайнер, або іншу технічну спеціальність.

Оце так дерибан )))
Джунів на ринку повно. Бери 10 за ціною двох. Тільки вони в такій кількості нікому не потрібні
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10.06.2022 18:23
+2
він що тролить ? чи його взяли в кварал 95 на випробувальний термін:?
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10.06.2022 23:34
+2
Это больше похоже на хаос в экономике и непонимании всей катастрофы на рынке труда. На каждую вакансию на Work'e смотрит по 30 человек, на it бывало до 10 доходило. Ситуация просто аховая. Нахрена курсы для 60 тыс гребцов? Или они такие сидят "Вот средняя зп джуна 500 доляров и по нашим расчетам, если 60 тыс будут получат 500 доляров, то мы получим прирост в экономике в 30 мильйонов доляров. Ого, крута". Скорее чисто бабосик попилить на грантах и не более, а там как будет.
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11.06.2022 01:53
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гранти на оплату ІТ-освіти для 60 тисяч українців, які бажають отримати кваліфікацію junior developer або графічний дизайнер, або іншу технічну спеціальність.

Оце так дерибан )))
Джунів на ринку повно. Бери 10 за ціною двох. Тільки вони в такій кількості нікому не потрібні
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10.06.2022 18:23 Відповісти
нужно больше гребцов, реально нахера их столько? Галеры хоть и нуждался в специалистах, но на подготовку айтишника уходит порядка 4-5 лет. А этими говнокурсами можете жопу подтереть, есть черные базы данных. Да и плюс айтишечка плавно ливает из страны, а гребцов отправляют в вольное плавание или окоп.
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11.06.2022 01:46 Відповісти
типу най буде

но коли коли досягнуть рівень мідл то поїдуть з країни ) з таким курсом продажу їх компенсацї (вони получають здебільшого в $ і продають її за 30 грн за $) прсосто будуть смішні

Питання як затримати IT бізнес щоб не виїжджав з України
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11.06.2022 19:55 Відповісти
Ніяк, ніхто не буде вкладати кошти у ту країну, де нестабільний ринок, де кожен день якись тиц-****** відбувається. В свою чергу це призводить до кранчів і підвищенних витрат. І на більшості айті-форумів програмісти пишуть, як донатили на ЗСУ тисячі $ , а потом одного дня вийшов у магазин, де йому повісточку вручили. Удачі нашим реформаторам і трансформаторам з таким відношенням до людей. А могли б ці хлопці і далі працювати і поповнювати бюджет, але ні. Наша айтішечка і так була з українським колоритом (кумовство, друзяшки і тд), а тут ще наша влада старається. Навряд ці хлопці залишуться тут працювати і за нагодою просто виїдуть до Канади/Європи. Тому українське IT їде до Чорногорії, Литви та Польщі. Чую після війни буде весело жити як ніколи.
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12.06.2022 22:48 Відповісти
"одного дня вийшов у магазин, де йому повісточку вручили" - настала пора оуительных историй
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13.06.2022 11:48 Відповісти
І все-таки це 8 програм яких загалом 6? Все вірно? Кличко придумав?
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10.06.2022 18:24 Відповісти
Всього це 8 програм, а загалом 6.
Що незрозуміло?
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12.06.2022 09:49 Відповісти
треба бути шмигальом, щоб запропонувати під час війни вкладати кошти в фруктові і ягідні сади.
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10.06.2022 22:31 Відповісти
гранти на оплату ІТ-освіти для 60 тисяч українців, які бажають отримати кваліфікацію junior developer або графічний дизайнер, або іншу технічну спеціальність.
Это окончательно вымоет всех технических специалистов с заводов в т.ч. и по восстановлению военной техники все пойдут в ОЙТИ т.к. там не надо будет платить 50% налогов с зарплаты и еще правительство оплатит их обучение.
Лучше бы техническим специалистам на заводах разрешили перевести на ФОП как ITшников, чтоб они платили меньше налогов не 50% а 25%, тогда их зарплата уже будет более менее конкурентноспособна с теми же ITшниками.
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10.06.2022 23:21 Відповісти
Брехня. На багатьох заводах, тим паче, військових - бронь. У IT - ні. Буде бронь, тоді і двірники і сантехники, за програмою шмиги, переквалфікуються в айтівців))
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10.06.2022 23:58 Відповісти
він що тролить ? чи його взяли в кварал 95 на випробувальний термін:?
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10.06.2022 23:34 Відповісти
Стоп! Гетманцев, навпаки, казав що підприємців треба ощіпувати як гусаків до рівня щоб не загинули. І що зараз вже треба податки повернути до довоєнного стану... Якось влада нескоординована, ви вирішить: ощіпувати чи грантувати? Бо мінімум 5 млн із костяка нації залишаться за кордоном. Тобто, пенсіонерів буде тільки більше, реальних працівників та підприємців менше. Витрати на ЗСУ та борги - виростуть. А відновлення країни - це неймовірні цифри... То шо робити, куди бігти? Олігархат звик, що, наприклад, в Запоріжжі на рівні міськради встановили найбільшу зп металургу 10 тис грн, і всім іншим менше. І всі мовчки працюють, бо кращого не знайдешь. А зараз трохи інша сітуація... Пахне реальною конкурентною економікою... Може мінімальну зп підняти? А не гранти по своїм пиляти? Що скажете, панове депутати ( менеджери, яких народ відправив відстоювати, його, народу, інтереси у владі)?
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11.06.2022 01:21 Відповісти
Это больше похоже на хаос в экономике и непонимании всей катастрофы на рынке труда. На каждую вакансию на Work'e смотрит по 30 человек, на it бывало до 10 доходило. Ситуация просто аховая. Нахрена курсы для 60 тыс гребцов? Или они такие сидят "Вот средняя зп джуна 500 доляров и по нашим расчетам, если 60 тыс будут получат 500 доляров, то мы получим прирост в экономике в 30 мильйонов доляров. Ого, крута". Скорее чисто бабосик попилить на грантах и не более, а там как будет.
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11.06.2022 01:53 Відповісти
Яки гранти падлюки ? Зараз на часі е тільки один грант це ЗСУ і її ******* озброення, розвиток оборонного сектору і навчання для них спеціалістів як в арміі так і в оборонному секторі. А і ще щось не та риторика у Шмиголя мабуть скоро знімуть бо забув сказати сокровенну фразу "під керівництвом та з ініціативи величайшего слуги коломойского президента зеленського".
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11.06.2022 10:22 Відповісти
Відкриють кордони то весь IT який залишився тут, переїде нажаль

Бо оці маніпуляції з продажом долара через банки це дуже бє по IT ринку
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11.06.2022 20:01 Відповісти
Гранти для Ахметова, Коломойського і іншого українського "бізнесу"......................
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12.06.2022 10:17 Відповісти
Шмыгаль! Где бензин?! Какому бизнесу какие гранты, если машину нечем заправить?!

Дизель и газ хоть и с безумными очередями, но почти постоянно в продаже - а бензин где?!

Нефтебазы разбомбили? Так уже новые можно было построить! Выгнать зеленую шоблу из бункеров правительственного квартала - и устроить там подземные нефтебазы! Толку для страны и ее экономики будет раз в десять больше!
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13.06.2022 11:52 Відповісти
 
 