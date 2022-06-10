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Російські ЗМІ повідомили про вивезення українського зерна з окупованої Луганщини в Росію

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зерно,ржд

Російські окупанти готуються відправити перший ешелон із зерном в Росію з окупованого навесні Старобільського району Луганської області.

Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС з посиланням на представників окупаційної адміністрації.

За даними агентства, лише з одного району за два місяці район планується вивезти до Росії близько 200 тис. тонн пшениці та соняшника.

В окупаційній адміністрації уточнили, що українське зерно вивозить російська державна "Об'єднана зернова компанія", а вагони-зерновози для вивозу зерна прибули з Росії.

Як повідомлялося, раніше російські війська почали вивозити зерно потягами із Мелітополя Запорізької області в окупований Крим.

Посол України в Туреччині Василь Боднар розповідав, що в подальшому українське зерно через Севастополь вивозять у російські порти, звідки воно вивозиться на експорт, в тому числі до Туреччини, за російськими документами.

Автор: Михайло Орлюк
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