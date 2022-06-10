Аграрії забезпечені засобами захисту рослин для польових робіт на 78%, – Мінагрополітики

Середній рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств засобами захисту рослин (ЗЗР) в Україні станом на 9 червня 2022 року становить 78%, збільшившись на 3 п.п. порівняно із 23 травня.

Про це повідомляється у презентації Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом у країні доступно 24,9 тис. тонн ЗЗР за загальної потреби у 32 тис. тонн.

За даними відомства, повністю забезпечена ЗЗР Вінницька область, близькі до цього показника Полтавська та Хмельницька (по 99%), Дніпропетровська та Житомирська (по 98%), Одеська (97%), Кіровоградська (96%) та Волинська (94%) області.

Майже забезпечені ЗЗР Чернігівська (92%), Черкаська та Закарпатська (по 88%), Львівська (86%), Сумська (85%), Івано-Франківська та Чернівецька (80%) області.

Найменший ступінь забезпеченості ЗЗР спостерігається у Харківській (21%), Запорізькій (24%), Донецькій (по 28%), Рівненській (32%) та Херсонській (37%) та Миколаївській областях (51%).

Як повідомлялося, Мінагрополітики у березні 2022 року оцінило загальний рівень забезпеченості ЗЗР по країні у 84%, а у травні – у 75%.