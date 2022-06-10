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Росія планує перенести офіси найбільших компаній з Європи до Туреччини, – ЗМІ

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путин,эрдоган

Росія і Туреччина обговорюють можливість перенесення офісів російських підсанкційних компаній з Європи у турецьку юрисдикцію.

За даними турецького видання Habertürk, в останні 48 днів Росія і Туреччина активно обговорювали релокацію у Стамбул російських компаній, що потрапили під санкції Євросоюзу, передає УНІАН.

"За отриманою інформацією, 43 російські компанії і олігархи, включаючи "Газпром", перенесуть свої штаб-квартири з Європи в Стамбул. Цей процес, як очікується, почнеться в липні", – зазначає видання.

Крім того, перед візитом глави російського МЗС Сергія Лаврова до Туреччини туди прибула російська делегація, яка обговорила попередні умови перенесення офісів російських компаній з Європи, пише видання.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі заявив, що Туреччина підтримує вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в рамках механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів.

Водночас перед цим тижня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.

Автор: Михайло Орлюк
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Турция на себя санкции хочет???
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10.06.2022 19:06 Відповісти
Вперед в турцію на відпочинок, ви всі, хто розвовідав про 73% зможете без all inclusive турецького?? Мабуть скажете що у ердгана сосати смачніше ніж у путіна...
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10.06.2022 22:39 Відповісти
 
 