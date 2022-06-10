"Медичні закупівлі України" відновлять створення закупівельної агенції повного циклу
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ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) відновить створення закупівельного агентства повного циклу.
Про це повідомила в.о. гендиректора Олена Жужа в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Війна підтвердила наше бачення необхідності реалізувати концепцію закупівельного агентства повного циклу. Відновлено процес приєднання до нас складських та логістичних потужностей у рамках реорганізації іншого державного підприємства у сфері ведення МОЗ України", – сказала Жужа.
Вона зазначила, що з початком війни тимчасово постачання та розвезення зупинилися.
"Більшість логістичних компаній відмовлялися везти товари до місць активних бойових дій, у них немає можливості доїхати до окупованих територій. Але ми почали знаходити рішення, і зараз маємо активні маршрути тими територіями, які контролюються українською владою і де немає бойових дій", – сказала вона.
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