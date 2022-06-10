Індія та Китай збільшують закупівлю російської нафти, – ЗМІ

Індійські та китайські імпортери нарощують обсяги закупівель нафти з Російської Федерації, що знижує ефективність антиросійських санкцій, запроваджених Заходом.

Про це йдеться в матеріалі мережевого видання Японії Nikkei, передає enkorr.

За інформацією газети, Китайська Народна Республіка у травні щодобово закуповувала 800 тис. барелів російської нафти, яка доставляється танкерами. Це вище на 40%, ніж у січні цього ж року, тобто до введення санкцій.

При цьому рівень обсягу закупівель цього ресурсу Індією у травні досяг позначки 700 тис. барелів на день, тоді як у січні таких поставок із Росії до Індії взагалі не було.

Як наголошує Nikkei, США та Євросоюз закликають Китай та Індію утриматися від закупівель нафти з РФ, проте дешеві російські ресурси "надають їм значні економічні переваги на тлі глобального зростання цін на енергоносії".

Раніше повідомлялося, що Індія має намір подвоїти імпорт російської нафти, оскільки державні нафтопереробні підприємства намагаються отримати від "Роснєфті" поставки з більшими знижками.

До того повідомлялося, що постачання нафти з Росії до Індії та Китаю досягли рекордних значень, а Азія вперше стала найбільшим покупцем російської сировини.