Японія заборонила експорт важкої техніки в Росію

Японія заборонить експорт до Росії 146 найменувань товарів, включаючи вантажівки, у якості додаткових економічних санкцій за її воєнне вторгнення в Україну.

Ця заборона набуде чинності 17 червня, повідомляє Nippon.com.

До переліку японських товарів, на які поширюватиметься заборона, увійшли вантажівки, самоскиди, бульдозери та інша важка техніка.

За даними Міністерства торгівлі Японії, загальний експорт за цими 146 найменуваннями продукції до Росії в 2021 році склав близько 43 мільярдів ієн (близько $320 млн).

У міністерстві відзначили, що на вантажівки та інші транспортні засоби припадало понад 70% вартості вказаного експорту, відтак заборона позначиться на японських автовиробниках.

Зазначимо, що на початку квітня японський виробник спецтехніки Komatsu припинив поставки в РФ і випуск продукції на місцевому заводі в Ярославлі.

Як повідомлялося, у травні Японія заборонила експорт до Росії високотехнологічного обладнання, зокрема 3D-принтерів, квантових комп’ютерів і мікроскопів.