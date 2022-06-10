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Кіпр (124) продаж (1786) Росія (11571) титан (35)

Найбільший російський виробник титану продав бізнес в Україні за кілька днів до початку війни

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гзк,демуринський

Російське ВАТ "Корпорація "ВСМПО-Авісма", що є одним з найбільших виробників титану у світі, позбулася 75% в капіталі кіпрської компанії Limpieza Limited, якій належить 100% українського ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

Це сталося за 4 дні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, повідомляє видання NADRA.info із посиланням на власні джерела і дані з реєстрів Кіпру.

За даними реєстрів, "ВСМПО-Авісма" вийшла з капіталу Limpieza Limited 20 лютого, її 75% акцій у Limpieza Limited було передано іншому учаснику компанії – Bolatico Limited, якій до цього вже належало 25% компані-власника українського ГЗК. Угоду було засвідчено 2 березня.

Директорами Limpieza Limited є Костакис Маврокордатос (реєстрація Кіпр/громадянство Кіпр), Марʼяна Шинкар (Кіпр/Україна) та Світлана Ільтьо (Австрія/Україна), яка раніше виконувала роль представника Bolatico Limited.

Крім ДГЗК, Limpieza Limited в Україні володіє 100% ТОВ "Тай-Мінералз" (основний вид діяльності – оптова торгівля металами та металевими рудами). Повний контроль над цією компанією Limpieza встановила в 2021 році.

Як повідомлялося, 22 квітня Бюро економічної безпеки України заявило про арешт "100% корпоративних прав гірничо-збагачувального комбінату, який постачав стратегічну продукцію Росії".  За даними "Forbes Україна", йшлося саме про ТОВ "Демурінський ГЗК".

Джерела NADRA.info на ринку повʼязують Bolatico Limited із колишніми топ-менеджерами АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" Русланом Журилом і Юрієм Перцевим. Як писав БізнесЦензор, у 2020 році ОГХК постачала сировину для виробництва титану російському "ВСМПО Авісма".

"Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" розташований у Дніпропетровськії області. ГЗК веде промислову розробку Вовчанського родовища титано-цирконових руд із запасами ільменіту понад 2 млн тонн. За даними аналітичної платформи YouControl, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен Михайло Шелков, заступник гендиректора найбільшої російської титанової корпорації "ВСМПО-Авісма".

Нагадаємо, у червні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції проти голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма" Сергія Чемезова і заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма" Михайла Шелкова, який також вказаний власником ТОВ "ВСМПО Титан Україна" (виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі).

У березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Єдиною компанією-надрокористувачем, щодо якої було застосовано даний закон (згідно з даними відкритих джерел), є ТОВ "Глухівський карʼєр кварцитів". Його арештували і передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у квітні 2022 року, де досі "опрацьовують потенційні варіанти управління".

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+22
Сделка на 100% фиктивна. Никакой дурак не купит за несколько дней до войны такую компанию. Так что смело национализируйте.
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10.06.2022 18:54
+17
Якісь Мар'яна та Світлана знали все ,а уряд України ні ?невірю
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10.06.2022 18:51
+13
Национализтровать всё под корень, если хотим быть свободными от России!!Не исключено , что это фиктивная торговля-продажа!!
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10.06.2022 18:27
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Национализтровать всё под корень, если хотим быть свободными от России!!Не исключено , что это фиктивная торговля-продажа!!
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10.06.2022 18:27 Відповісти
Якісь Мар'яна та Світлана знали все ,а уряд України ні ?невірю
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10.06.2022 18:51 Відповісти
Сделка на 100% фиктивна. Никакой дурак не купит за несколько дней до войны такую компанию. Так что смело национализируйте.
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10.06.2022 18:54 Відповісти
саме ржачне шо ми основний постачальник титану до кацапів
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10.06.2022 21:56 Відповісти
Самое смешное что мы поставляем металл и концентрат а в Кацапии из него делают готовые изделия. Почему Украина не помтроит завод по производству готовых изделий тем самым получит по 100 тыс долларов каждый год прибыли+рабочие места? А потомучто нашим Властям и олигархам чихать на Украину-живут одним днем и главное украсть и вывезти сейчас а дальше хоть трава не гори
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11.06.2022 11:27 Відповісти
"трава не рости" - може так?
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11.06.2022 12:40 Відповісти
Москалі були, а подекуди ще і є власниками найприбутковіших підприємств Украіни, особливо видобувних. Алюміній, титан і багато чого іншого.

У голові не вкладається, про що наші приХватизатори думали, віддаючи стратегічні запаси і підприємства у руки тоді ще потенційного, а зараз вже очевидного ворога.
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11.06.2022 04:47 Відповісти
Кто больше давал взяток-тому и отдавали предприятия. Вся большая приватизация в Украине-это все одно большое преступление(в основном Кучмы). Вместо того чтобы продать на честеном аукционе надежному Западному инвестору под программу модернизации и развития-продавали своим бандитам за символические деньги а те уже перепродавали россиянам получая огромные деньги из ничего
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11.06.2022 11:29 Відповісти
)) 100% срочный выдод активов от национализации, признать сделку как нарушение гос. безопасности, с последубщей национализацией.
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12.06.2022 09:54 Відповісти
А до травня, ще будували рашистську армію?- показник "державотворення" інородними істотами!!! Ще Фірташку і КО забулися- років 25 "спільної праці"!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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12.06.2022 13:40 Відповісти
 
 