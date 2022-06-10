Найбільший російський виробник титану продав бізнес в Україні за кілька днів до початку війни

Російське ВАТ "Корпорація "ВСМПО-Авісма", що є одним з найбільших виробників титану у світі, позбулася 75% в капіталі кіпрської компанії Limpieza Limited, якій належить 100% українського ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

Це сталося за 4 дні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, повідомляє видання NADRA.info із посиланням на власні джерела і дані з реєстрів Кіпру.

За даними реєстрів, "ВСМПО-Авісма" вийшла з капіталу Limpieza Limited 20 лютого, її 75% акцій у Limpieza Limited було передано іншому учаснику компанії – Bolatico Limited, якій до цього вже належало 25% компані-власника українського ГЗК. Угоду було засвідчено 2 березня.

Директорами Limpieza Limited є Костакис Маврокордатос (реєстрація Кіпр/громадянство Кіпр), Марʼяна Шинкар (Кіпр/Україна) та Світлана Ільтьо (Австрія/Україна), яка раніше виконувала роль представника Bolatico Limited.

Крім ДГЗК, Limpieza Limited в Україні володіє 100% ТОВ "Тай-Мінералз" (основний вид діяльності – оптова торгівля металами та металевими рудами). Повний контроль над цією компанією Limpieza встановила в 2021 році.

Як повідомлялося, 22 квітня Бюро економічної безпеки України заявило про арешт "100% корпоративних прав гірничо-збагачувального комбінату, який постачав стратегічну продукцію Росії". За даними "Forbes Україна", йшлося саме про ТОВ "Демурінський ГЗК".

Джерела NADRA.info на ринку повʼязують Bolatico Limited із колишніми топ-менеджерами АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" Русланом Журилом і Юрієм Перцевим. Як писав БізнесЦензор, у 2020 році ОГХК постачала сировину для виробництва титану російському "ВСМПО Авісма".

"Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" розташований у Дніпропетровськії області. ГЗК веде промислову розробку Вовчанського родовища титано-цирконових руд із запасами ільменіту понад 2 млн тонн. За даними аналітичної платформи YouControl, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен Михайло Шелков, заступник гендиректора найбільшої російської титанової корпорації "ВСМПО-Авісма".

Нагадаємо, у червні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції проти голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма" Сергія Чемезова і заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма" Михайла Шелкова, який також вказаний власником ТОВ "ВСМПО Титан Україна" (виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі).

У березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Єдиною компанією-надрокористувачем, щодо якої було застосовано даний закон (згідно з даними відкритих джерел), є ТОВ "Глухівський карʼєр кварцитів". Його арештували і передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у квітні 2022 року, де досі "опрацьовують потенційні варіанти управління".