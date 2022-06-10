Частка тіньової економіки в Україні зросла за час війни, – Гетманцев

Частка тіньової економіки під час повномасштабної війни Росії проти України зросла.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про боротьбу з тіньовою економікою, передає Інтерфакс-Україна.

"Заходи з детінізації йдуть активно з 2019 року, незважаючи на спроби контрабандистів і тіньовиків загальмувати цей процес. У війну частка тіньової економіки зросла, але уряд вже вживає заходів щодо детінізації. Повноважень достатньо", – сказав Гетманцев.

"Як приклад тіні: у одного з великих виробників тютюну із західної України середньомісячна сплата податків на підприємстві склала за 2020 рік понад 420 млн грн на місяць. А за чотири місяці 2022 року – 56,2 млн грн. Скажіть, менше стали курити? підприємство потрапив снаряд? Путін особисто заважає поповнити бюджет такими потрібними зараз грошима?" – додав він.

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За даними Гетманцева, дане підприємство скоротило надходження до держбюджету від акцизу у січні-квітні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 124 млн, тоді як скорочення за підсумками 2021 року порівняно з 2020 роком становило 1,9 млрд грн. За січень-квітень 2022 року до 2021 року компанія зменшила виробництво на 78,2%, а реалізацію на внутрішній ринок – на 76%.

"І при стабільному скороченні виробництва протягом 2021 року та першого кварталу 2022 року на підприємстві спостерігається збільшення вартості основних засобів (+146 млн грн відповідно до балансу)", – зазначив голова комітету.

"Бій з тінню йде постійно. Власне, те, що ви чуєте в інформаційному полі, – одна з ознак і наслідків цього бою. Тіневики упираються, організовують різні провокації та антиурядові компанії. Навіть у війну. Але процес детінізації не зупинити. Це не питання вибору , це питання виживання країни. Більше того, це обов'язкова умова вступу до ЄС. Тому будь-яку дискусію щодо детінізації в суспільстві потрібно припинити як таку і я закликаю тих, хто досі перебуває в тіні, терміново перейти на бік білої економіки", – зазначив Гетманцев.

Коментуючи слова президента про необхідність "повної модернізації державних інституцій", глава комітету пояснив: "Це скорочення держави та диджиталізація основних управлінських процесів. Війна показала, що багато функцій державного апарату можна і потрібно оптимізувати, суттєво знизивши кількість держслужбовців, підвищивши їхню ефективність". Цим зараз займається Нацрада з відновлення України від наслідків війни, створена президентом, додав Гетманцев.