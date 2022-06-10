"Роснєфть" затягує підписання угод з індійськими НПЗ через нестачу нафти, – Reuters

"Роснєфть" затягує підписання нових угод із продажу нафти з двома індійськими державними нафтопереробними заводами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією, передають Порти України.

Індійські нафтопереробники скуповують дешеву російську нафту, від якої відмовилися західні компанії й країни після запровадження санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну 24 лютого.

"Відсутність нових угод із "Роснєфтью" може підштовхнути індійських нафтопереробників звернутися на спотовий ринок за дорожчою нафтою. Це також вказує на те, що Росії вдалося продовжувати експорт нафти попри посилення тиску західних санкцій, щоб придушити дохід Москви", – зазначає Reuters.

Відомо, що три індійські державні нафтопереробні компанії – Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp і Hindustan Petroleum – на початку цього року почали перемовини з "Роснєфтью" щодо шестимісячних угод про постачання. Однак поки що тільки Indian Oil Corp, провідний нафтопереробник країни, підписав угоду з "Роснєфтью", згідно з якою купуватиме 6 млн барелів російської нафти щомісяця з можливістю купувати на 3 млн барелів більше. Пропозиції інших двох нафтопереробників російський виробник відхилив, повідомили джерела.

"Роснєфть" не бере на себе зобов’язань у підписанні контракту з HPCL і BPCL. Вони кажуть, що не мають обсягів", – сказав один зі співрозмовників Reuters.

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Джерела агентства повідомили, що контракт з Indian Oil Corp (IOC) передбачав оплату в усіх основних валютах, таких як рупії, долари і євро, залежно від механізму оплати, доступного на момент транзакції.

"Роснєфть" продає нафту на індійський ринок через такі торгові фірми, як Everest Energy, Coral Energy, Bellatrix і Sunrise. Згідно з даними про перевезення, на які посилаються два трейдери на уральському ринку, всі чотири торгові фірми виступали постачальниками сирої нафти, придбаної у "Роснєфті".

Китай також збільшив закупівлі в Росії. Зі слів чотирьох трейдерів, "Роснєфть" передала Unipec, торговому підрозділу провідного азіатського нафтопереробника Sinopec Corp, завантаження сирої нафти ESPO Blend у червні на 900 тис. тонн (6,66 млн барелів).

Індійські джерела сказали, що російська нафта більше не доступна з великими знижками.

"Раніше компанії пропонували хороші знижки, але зараз вони недоступні. Пропозиції зменшилися, а знижки не такі хороші, як раніше, оскільки тарифи на страхування і фрахт зросли", – зазначив один зі співрозмовників агентства.

Джерела Reuters повідомили, що відсутність страхування судноплавства вдарила у закупівлі IOC російської нафти за контрактом, який вона підписала з "Роснєфтью" торік. Контракт надає IOC змогу купувати 2 млн тонн нафти у "Роснєфті" на умовах франко-борт (FOB), які вимагають від покупця фрахтувати судна і платити за страхування для завантаження вантажів із Росії.

Індія в основному купує російську нафту марки Urals, але остання угода IOC передбачає змогу постачань суміші ESPO з російського порту "Козьмино" і сахалінського сорту "Сокол", повідомляє одне з джерел.

Однак індійські нафтопереробники продовжують збирати деякі обсяги зі спотових ринків, а HPCL і BPCL можуть отримати близько 1-2 млн барелів російської нафти в липні, повідомляють джерела.