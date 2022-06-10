БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
675 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
293 0
Київська область (236) автобус (181) Кулеба Олексій (11)

По всій Київщині відновили автобусні пасажирські перевезення, – ОВА

Новини БізнесЦензор Транспорт

транспорт,автобус,маршрутка,троллейбус,коронавирус

У Київській області відновили роботу 335 приміських та міжміських автобусних маршрутів.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

Зазначається, що на цих маршрутах задіяно близько 475 транспортних засобів.

Також відновлено роботу міжміських автобусних маршрутів сполученням: "Богуслав – Київ АС "Поділ", № 739 "Чабани – Київ АС "Південна".

"Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області", – підсумував Кулеба.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 